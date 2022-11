El CIFP Ferrolterra acogió la competición de la familia de Carpintería e Moble, la primera de las nueve que incluye el concurso de FP Básica CESAR TOIMIL

La FP básica es posiblemente la etapa más complicada de todas las que se ofrece en la educación española, porque se trata de recuperar para la escuela a alumnos de más de 15 años que no están preparados para pasar de curso. Sobre el papel son jóvenes que están abocados al fracaso escolar, una calificación que disgusta a los pedagogos por las connotaciones que tiene, pero que explica gráficamente su situación. Para no dejarlos esperando a los 16 años para marcharse del instituto, la FP básica —una etapa diseñada en la Lomce (ley Wert) y aplaudida por toda la comunidad escolar— les ofrece formarse mínimamente en un oficio y la nueva ley, la Lomloe, convertirá desde el próximo curso los dos años de formación en un título de ESO.

En Galicia, 6 de cada 10 matriculados aprovechan la oportunidad, se recuperan del bache y titulan, de tal modo que pueden seguir hacia un ciclo medio o, si se les convalidó la ESO, incluso a bachillerato.

No en toda España se da el mismo nivel de éxito. Galicia es una referencia en FP en general y en la básica, aunque su espíritu es muy diferente al resto, también. Están mejor solo dos comunidades, País Vasco y Navarra; en la primera titula algo más del 63% del alumnado y en la segunda, el 59,5%. Galicia está exactamente en el 58,2% de finalización. Las comunidades con las peores cifras son Madrid y Asturias, en donde no titulan ni 4 de cada 10 estudiantes de FP básica, y en Canarias y Castilla y León no llegan a la mitad de titulados frente a matriculados.