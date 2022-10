Pilar de Lara, la magistrada que instruyó las causas de la Pokémon Eliseo Trigo

La jueza Pilar de Lara Cifuentes vuelve a salir a escena. La magistrada, conocida por liderar las macrocausas de la Pokémon y la Carioca desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, ha sufrido un nuevo revés legal tras el rechazo del Tribunal Constitucional a admitir a trámite el recurso que había presentado contra la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, su abogado confirma que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo que significará un paso más en su batalla legal por evitar la sanción que la despojó de su plaza en Lugo.

El abogado de la jueza, Agustín Azparren, confirmó este martes que la resolución se resume en «dos líneas, donde se dice que (el recurso) no tiene trascendencia constitucional y se desconoce por qué no la tiene». Tanto es así que el letrado ha aprovechado para afear que en la «inadmisión» del recurso no se contemplen los motivos que han llevado a esta interpretación al alto tribunal. «El problema de cuando se inadmiten los recursos de amparo es que no se explican. Nosotros habíamos presentado tres motivos por los que se entendía que había trascendencia constitucional», ha señalado.

Azparren ha lamentado que se rechace dicho recurso «porque se había argumentado con bastante fundamento sobre tres motivos de trascendencia constitucional». El abogado de Pilar de Lara ha recordado que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corrigió al Constitucional diciendo que cuando se admiten a trámite había que explicar porque se admitían y no dijo lo contrario de cuando no se admiten». «Sorprende, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, que les dice a los jueces que hay que motivar las resoluciones, pero en el 95% de los casos en que se presentan recursos de amparo y que no se admiten no se explican las causas», se ha quejado.