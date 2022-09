Martín Seco, en la tribuna del Parlamento de Galicia.

La dirección del PSdeG mantiene su propósito de abrir un expediente disciplinario, que puede derivar en una expulsión, al diputado Martín Seco, miembro del Parlamento de Galicia. El partido considera que los hechos ocurridos esta semana son «moi graves». Seco expuso en público sus críticas a la ley de áreas empresariales, pese a que su formación había pedido apoyarla. Finalmente votó a favor «por orde da dirección política». Este caso se suma a otros episodios en los que ha ido «menoscabando a imaxe do partido», explican esas fuentes. En todo caso, ese procedimiento puede llevar varios meses. Seco es también secretario xeral del PSdeG en Arteixo, donde fue candidato a la alcaldía en el 2019.

Seco es muy próximo a Gonzalo Caballero, ex secretario xeral del PSdeG y adversario de Valentín González Formoso, actual líder del partido en Galicia. Caballero mostró ayer públicamente su apoyo al diputado, asegurando que no hay motivos para abrir ese expediente, y que en el PSdeG hay «liberdade de expresión». «Pertencer a un partido non elimina o dereito á liberdade de expresión nin implica uniformidade de pensamento e opinión. O PSOE é, e debe ser, un partido democrático: xa houbo casos nos que deputad@s socialistas votaron en conciencia non a Rajoy e iso non foi causa de expulsión».