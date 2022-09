—Personalmente tengo la sensación de que vivimos en España en el patio del colegio. Estamos discutiendo todo el día, no nos ponemos de acuerdo en nada importante, y ahora hemos reabierto el debate de la tributación.

—Yo ahí distinguiría. El debate sobre la tributación es legítimo. Forma parte de las opciones políticas que podríamos denominar de centroderecha y de centroizquierda. Es un debate razonable y lógico. Lo que ya no me parece razonable y lógico es que haya debates sobre las reglas de juego y sobre las instituciones que nos garantizan la estabilidad. Me preocupa la división y confrontación en las cosas básicas. No es normal es cuestionar nuestras instituciones, desde la monarquía a la independencia del Poder Judicial.