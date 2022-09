Aspecto de una zona afectada por el incendio de O Courel ALBERTO LOPEZ

La superficie afectada por incendios forestales en áreas naturales protegidas de Galicia asciende a 20.317,28 hectáreas en lo que va de año. La información la ha aportado este martes en el Parlamento el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, que recordó que se trata de datos provisionales.

González señaló que son cifras similares a las de los últimos diez años, mientras que desde las filas socialistas le afearon «minimizar» lo sucedido. «Ardeu un terzo do Courel e a metade do Invernadoiro (...) É moi grave, non o minimice», se quejó el diputado del PSdeG Pablo Arangüena.

En su intervención parlamentaria, el conselleiro también anunció que la nueva ley de lucha integral contra los incendios forestales de Galicia comenzará a tramitarse el próximo mes de octubre. Un trabajo de cara al cual reclamó buscar un «consenso parlamentario», apartando el tema de los incendios de la lucha partidaria. En ese sentido, pidió a los partidos de la oposición «traballar» junto a la Xunta y al sector para dar forma a «cuestións estruturais que se abordaron no 2018 e que precisan esta lexislación». Y deseó que la aprobación de la nueva norma ayude a concienciar al resto de administraciones de Galicia, especialmente a las diputaciones, señaló, de la necesidad de «implicarse realmente» en la lucha contra el fuego.