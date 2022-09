—¿Se considera un político?

—Me considero un servidor público. Fui concejal en Santiago, en la oposición, cuando Xerardo Estévez era alcalde. Llevo 39 años afiliado, primero a Alianza Popular y luego en el PP. Al perder la vista fui a la ONCE y allí me formaron y me dieron la oportunidad de trabajar. Luego me llamaron de la Xunta.

—¿Fue un niño de aldea?

—¡Claro! Yo nací en la aldea y fui a la escuela hasta los 8 años, cuando mis padres me enviaron a Santiago, interno, porque su obsesión era que estudiara y fuera algo el día de mañana. Pero voy a menudo a la aldea. Allí todavía hay gente que me recuerda en bicicleta por las corredoiras.

—¿Qué quería ser de mayor?

—Soy muy aficionado a los deportes y soy un gran consumidor de televisión y radio deportiva. Yo quería ser periodista deportivo, era una de mis ilusiones.

—Pues contésteme a esto: ¿Celta o Dépor?

—Yo quiero que los equipos gallegos vayan bien...

—...Ya empezamos.

—...Tiro un poco más por el Deportivo. Pero quiero igual los éxitos del Celta. Y del Obradoiro. Pero mi equipo de cabecera es el Athletic de Bilbao.

—Defínase en pocas palabras.

—Creo que soy una persona honesta, leal... y mi padre me inculcó siempre que había que ser responsable. Y creo que tengo bastante sentido del humor.

—¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

—Viajar. Me gusta también pasear y a veces, con mi mujer, ir a algún sitio con mar, del que estoy enamorado. Voy a A Lanzada a pasear. Y ya, de paso, aprovecho para degustar algún producto gastronómico, ja, ja. Me gusta también salir con mis amigos de siempre a tomar algo.

—¿Tiene hijos?

—Tengo uno que vive en Madrid y que me ha hecho abuelo desde hace dos años. Y eso es una de las cosas más grandes que uno puede experimentar.

—Rejuvenece.

—Hombre, yo no me siento mayor, pero a mi edad tirarme por un tobogán o columpiarme... hasta el niño me miraba raro, ja, ja.

—Algo que le resulte repugnante.

—La hipocresía.

—Una canción.

—Heroes, de David Bowie.

—¿Que cree que es lo más importante en la vida?

—Ser buena persona.