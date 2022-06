Martina Miser

El Gobierno gallego lamenta que el Ejecutivo central niegue abrir una mesa de diálogo con las comunidades autónomas sobre el futuro de las prórrogas en las concesiones marítimas. «Nós imos seguir defendendo ante todas as instancias os intereses do complexo mar-industria de Galicia e do conxunto da cidadanía ante os ataques continuados e inxustificados do Executivo contra as instalacións asentadas no litoral», indicó ayer la Consellería do Mar.

La Xunta recuerda que lleva tres años «advertindo dos plans do Goberno estatal». Se refiere así al artículo 20 de la Ley de Cambio Climático que limita el período de concesión a las instalaciones de tipo marítimo-industrial a 75 años como máximo, incluidas las prórrogas, y que, según las estimaciones del Gobierno gallego, ponen en riesgo a más de un centenar de empresas y cerca de 4.000 edificaciones como centros de salud o colegios. «Estamos ante actuacións totalmente inaceptables e desleais coas que Costas do Estado avanza na súa intención de retirar as edificacións que lle estorban, xa non só no dominio público marítimo-terrestre natural senón tamén no portuario», continúa.

El Ejecutivo gallego insiste en que estos «ataques» generan «inseguridade xurídica» en el sector. Enumera también el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa, en fase de consulta pública y contra el que alegará al entender que amenaza el futuro de las actividades socioeconómicas en el litoral.