—Se lle pregunto se hai Rueda para rato, dirame que non.

—Claro. E ademais con todo o convencemento.

—Vostede é de Ribeira de Piquín, exemplo de despoboamento. Como reverter ese problema?

—Non podemos resignarnos a vivir todos concentrados nas cidades á beira da AP-9. Hai que garantir calidade de vida no rural. O que se lle pide agora aos que viven alí é pura heroicidade, porque vives sen servizos. Se traballas no sector primario case tes que pagar por traballar. E se buscas alternativas, necesitas conectividade.

—Como foi a súa infancia alí?

—De nena de aldea total. Había catro casas habitadas. Non tiñamos vacas, pero si coellos. E galiñas, porcos, algunha ovella...

—Vai moito por alí?

—Agora veñen máis meus pais, pero temos unha conexión moi forte coa casa, co concello. E hai que romper con certos mitos. Eu teño Internet dende 1998. Cun esforzo moi grande por parte de meus pais e unha conexión moi precaria. É dicir, esa idea da nena que nace na montaña illada e en condicións precarias tampouco é verdade. Eu sempre tiven un estilo de vida moi urbano, cos mesmos referentes que todo o mundo.

—Lembrará aquela intervención de Feijoo que lle dixo a Ana Pontón que levaba fotos de Jordi Pujol na carpeta. Que levaba vostede?

—Adhesivos de Galiza Nova.

—Ha, ha.

—En serio. E non era fácil que nos chegaran.

—Celta ou Dépor?

—A min non me gusta o fútbol, eu son do Breogán.

—Que fai co tempo libre?

—Escoitar música, ler algo que non sexa o DOG. E viaxar, claro.

—E a cociña?

—Gústame. E reláxame moitísimo, aínda que case non teño tempo. Intento facer o batch cooking, que é cociñar para toda a semana.

—Sabería facer unha empanada?

—Non. Miña avoa facíaa riquísima, pero eu non sei.

—Defínase en poucas palabras.

—Ordenada (son unha obsesa diso), optimista, perseverante e creo que alegre. Hai días que decido que vai ser un bo día e nada me move de aí.

—Explique Galicia.

—Para min Galicia é o centro do mundo. Somos algo no medio da inmensidade que aporta cousas. Somos un lugar de modernidade, vangarda, o que pasa que ninguén mira. Somos un país superdinámico e transformador. Ás veces penso que cremos o que os demais contaron de nós cheos de prexuízos.

—Que tal leva o inglés?

—Estou esperando o resultado da escola de idiomas para sacar o B-1. Voume defendendo. Vou por aí, como, durmo e socializo en inglés.

—Escravizada polo móbil?

—É unha extensión do meu corpo. Recoñézoo.

—Preocúpalle?

—Bah. O xusto.

—Cando va a unha verbena, baila?

—Non. Podo bailar unha peza, pero nada máis. A min mólame outro rollo.

—Algo que fai mal e lle gustaría mellorar.

—Sempre me gustou a arte. Debuxar. Tenteino, pero coa perseveranza non chegou.

—Un lugar especial.

—Ribeira de Piquín.

—Unha canción.

—Que difícil! Zertarako amestu, de Berri Txarrak [pídolle que me escriba o nome do grupo e da canción no caderno]. Non chega nin a dous minutos. Puro punk.

—O máis importante na vida?

—Estar ben. E iso son moitas cousas: cartos, estabilidade laboral, emocional, saúde...