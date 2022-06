—A la Academia no llegó, pero al rectorado sí. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Fui rector con 39 años y tenía un punto de ingenuidad que me hacía pensar que todo era posible. También tuve un precio alto a pagar, porque me alejé de mi ejercicio profesional durante aquellos años. Y luego me costó recuperar el pulso.

—¿Cuántos móviles tiene?

—Uno. Y me llega.

—Alguna vez ser relajará echando una partida o haciendo algo improductivo.

—Ja, ja. A mí lo que me relaja es hacer deporte. Uso la bicicleta. Y me gusta leer y escribir. Sobre todo artículos de opinión o divulgación. Me relaja muchísimo. Y me gusta la neurociencia. Si ahora tuviera 17 años, me orientaría a la neurociencia. El cerebro es el gran sistema para descubrir; es apasionante.

—En el cerebro está todo.

—Sí. La evolución es un algoritmo simple de entender, pero necesita todo el tiempo del mundo y un entorno complejo para expresarse. Y ha sido capaz de construir una máquina que se puede estudiar a sí misma. Y el día que lo logre de forma plena habremos dado un salto no solo en la ciencia sino también en lo tecnológico.

—¿Celta o Dépor?

—Deportivo, aunque no estamos en el mejor momento. A ver si ascendemos.

—Autodefínase en pocas palabras.

—Decía Ramón y Cajal que nadie es un buen cirujano de sí mismo, pero yo diría que soy una persona muy tenaz, constante. Y creo que soy honrado, comprometido en lo personal y en lo profesional. Es un tema de educación. Y, aunque aparentemente soy muy introvertido, quienes me conocen dicen que soy una persona alegre, graciosa y cercana.

—Si pudiera viajar en el tiempo, ¿iría hacia delante o hacia atrás?

—Hacia delante, sin duda. Y lo hago en mi vida, siempre miro al frente. No soy persona de rencores. No me cocino en el caldo del pasado.

—Una película de ciencia ficción que le guste.

—Blade Runner. Aunque muchos análisis y significados sobre esa película los descubrí después, no al verla.

—¿Sabría hacer una tortilla?

—Yo cocino poco, lo justito y no muy bien. Sé hacerlas, pero si quiero comer una buena tortilla, no me la hago yo, ja, ja.

—Un lugar en el que sea feliz.

—Galicia. Más que lugares soy feliz con según qué personas.

—Una canción.

—Cualquier copla. Ay pena, penita, pena, por ejemplo.

—¿Lo más importante en la vida?

—Para mí, mis hijos. No hay nada que no haría por ellos.