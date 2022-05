—¿Cuáles son las condiciones actuales de sus contratos?

—Las empresas privadas se rigen por el convenio de instalaciones deportivas y gimnasios, y el sueldo ronda los 1.270 euros brutos al mes. Y los concellos pues depende: unos pagan más y otros menos. En cuanto a los días de contratación también varía. Los concellos pequeños que se acogen a las ayudas de la Xunta, como Laxe o Rianxo, solo pueden contratar máximo dos meses. Algunos combinan estas ayudas con partidas propias y a lo mejor tienen dos socorristas con ese dinero y tres por su cuenta, así que varía. Luego hay otros que ya están haciendo fijos discontinuos, como Oleiros, que está en los 93 días. Al final hablamos de máximo tres meses de trabajo.

Denis González, socorrista: «El primer verano no vas a amortizar ni el dinero, ni las horas de formación»

Ocho veranos lleva Denis González como socorrista. En su caso en la playa del Orzán (A Coruña), cuya vigilancia compagina con su trabajo en la Universidade da Coruña. «Empecé compaginándolo con los estudios cuando tenía 20 años y ahora, si no fuese por el margen que me da mi trabajo durante el verano, no podría seguir como socorrista», explica Denis sobre un empleo que no se entiende sin su parte vocacional. «Hay compañeros que empiezan y de un año a otro lo dejan porque encuentran algo que los mantiene todo el año. Por mucho que te guste, no puedes dejar otro empleo por tres meses de verano», añade.