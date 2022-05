El rey pródigo

Se ignora qué obsequios tendrá preparados la Corte náutica que lo acompañará en Sanxenxo. No debieran faltar entre ellos dos libros premonitorios de autores de la tierra. Si bien don Juan Carlos es más un rey pródigo que pasmado como el de Torrente Ballester, hay un personaje crucial en la crónica. Oriundo de las tierras de Valdoviño, el conde de la Peña Andrada es una especie de consejero escurridizo que evita que las aventuras galantes del monarca sean lesivas para la institución. Lástima que el emérito no lo hubiera tenido en la Zarzuela, en lugar de asesores complacientes. ¿El otro libro? Es una pieza teatral de un republicano como Castelao pero no debiera faltar en quien se adentra en edades provectas, con corona o sin ella: Os vellos non deben de namorarse. «Os vellos deben gardar amores antigos, porque axúdanlles a vivir», dice el autor para prevenir de los amores sobrevenidos que causan problemas. Hubo monarcas que eligieron monasterios para la retirada. Nada como el mar para saborear de nuevo la libertad.