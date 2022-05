Verónica Codesal, segundo posto en Eurovisión 2003: «Se volvese ao festival sería cantando en galego»

Verónica Codesal, coa pandeireta, nunha manifestación na praza do Obradoiro (Santiago) polo Nunca Máis no 2003 SANDRA ALONSO

E como sería hoxe? Pois Verónica cre que moi diferente: «Cando vexo todo o que hai agora coas redes... non sei se repetiría. Agora é distinto e estás moi exposta no persoal. Ves todo o que se dixo de Chanel e digo ‘‘pobre'', pero aínda así repetiría con orgullo». E faríao cunha proposta en clave galega, como a que case levan as Tanxugueiras. «Cando as vin no Benidorm Fest volvín vivir o do 2003. Moitos nervios e a pel de galiña, pero ao final non puido ser. Aínda que agora enchen escenarios e iso é moi bo».

Verónica Codesal, xunto ao seu fillo Aldán, durante unha viaxe recente en Ons Scene Off

E a falta das Tanxugueiras, Verónica recoñece que aínda non ten lista de favoritos para a gala deste sábado. Na súa casa ese traballo faino outra persoa: o seu fillo Aldán, de 13 anos. «Eu estou menos ao tanto, aínda que desde que participei xa é unha tradición seguir a gala. A lista faina o meu fillo, que desde que sabe que a súa nai foi a Eurovisión non perde unha». E ademais de ser un fan eurovisivo, Aldán continúa coa tradición que aprendeu na casa e, segundo conta orgullosa a súa nai, «xa canta en galego».