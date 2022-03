OSCAR CELA

Sin estar muy convencido, elige la especialidad de medicina del trabajo en un hospital de otra comunidad. Finalmente se arrepiente y no toma posesión. O simplemente comienza su residencia y a los dos meses se da cuenta de que ese no es su futuro. Esta realidad, la renuncia de los médicos que inician su período de formación, era habitual hace años. Pero no es tan frecuente ahora, al menos en Galicia. En las convocatorias de 2018, 2019 y 2020, el Sergas ofertó más de un millar de plazas de mir de primer año; en concreto, 1.095. Y solo nueve residentes renunciaron a la plaza tras tomar posesión. Fueron, según datos facilitados por la consellería, dos de un total de 327 en el 2018; cuatro de 374 en el 2019; y tres de 394 en el 2020. La tasa de abandonos, además, baja en cada convocatoria.

El Sindicato Médico Andaluz de Granada ha realizado un completo análisis del curso 2019-2020, aunque sin datos desglosados por comunidades, sobre las renuncias en función de la especialidad, e incluyendo áreas a las que se accede también desde otras titulaciones como microbiología o radiofarmacia. Pues bien, en términos porcentuales es precisamente esta última la que tuvo una mayor tasa de renuncias, casi el 17 % de los residentes, seguida de medicina del trabajo, con un 10,5 %. En tercer lugar se sitúa cirugía cardiovascular, en donde uno de cada diez residentes abandona tras haber elegido esa plaza. En términos generales, las renuncias supusieron el 1,75 % en toda España, el doble que en Galicia, en donde se situó en un 0,8 % en un trienio.

En términos absolutos la especialidad con más deserciones fue medicina de familia, porque el número de plazas es muy elevado (7.184 en todo el Estado). Por distintos motivos dejaron su puesto de trabajo 174 jóvenes médicos, un 2,42 % del total. El problema del abandono es que esa plaza no se cubre, con lo que se pierde la formación de un nuevo especialista durante cuatro o cinco años. Es decir, si un hospital forma a dos ginecólogos por año, contará con ocho profesionales, pero si uno renuncia en primer curso habrá siete durante cuatro años, ya que su plaza no se cubre durante todo el período de residencia.