Imagen de archivo de una comisaría de la Policía Nacional MARCOS CREO

Los futuros opositores a Policía Nacional están de enhorabuena tras conocer que la prueba de ortografía se eliminará del proceso de selección, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles. La decisión no es baladí, ya que esta parte de la oposición era una de las más duras para los aspirantes al cuerpo. Las quejas de los opositores, y también de las academias, se repetían año tras año debido a la dificultad de las pruebas.

«No se trata de saber escribir, sino de memorizar el diccionario. No es una prueba muy justa porque no se está valorando al mejor perfil y hoy día, con tantas herramientas y diccionarios como hay, no tiene mucho sentido la forma en la que se plantea esa parte », explica uno de los formadores de la academia Nós Oposicións. Pero, ¿cuál es la dificultad de esa prueba? A los opositores se les presenta una lista de cien palabras y tienen que indicar si son correctas e incorrectas.

El problema está en que algunas de uso habitual no están recogidas en el diccionario y, por tanto, no son válidas a pesar de su uso habitual. «Con saber as regras de ortografía, como o uso do b e do v, non chega. As palabras teñen que aparecer no dicionario, pero algúns estranxerismos, por exemplo, pode ser que aínda non estean admitido pola RAE», comenta uno de los preparadores de la academia Galopol, en Lugo. Las palabras con prefijos o sufijos, por ejemplo, que no figuran en el diccionario de la Academia tampoco son correctas. «Esto no va de haber con hache o sin hache», añaden desde Nós.