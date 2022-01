maría guntín

Mascarillas, preservativos, pastillas y gel hidroalcohólico. El olor a sexo se entremezcla con la sensación de suciedad. Esto es lo primero que recuerda Carla (nombre ficticio) de su paso por un piso de prostitución situado en el corazón de la ciudad de Lugo. Con 23 años, llegó a Galicia desde Barcelona decidida a estudiar una carrera. Sin embargo, poco después de empezar su proyecto de vida, todo se torció. Sus padres atravesaron una situación delicada y ella se sintió forzada a encontrar una solución repentinamente. Trabajó de camarera unas semanas, pero el sueldo no le permitía pagar dos alquileres (el suyo en Lugo y el de sus padres en la Ciudad Condal), comida para tres y otros gastos derivados de la vida. «Fui a lo fácil, me dirás. Pero en realidad esa decisión fue la más difícil y no me la voy a perdonar nunca. Fue un infierno», recuerda Carla de aquel entonces.