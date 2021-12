Miriam Méndez es otra afectada. Reside en Santiago y trabaja en alertas epidemiológicas, en la jefatura territorial de Sanidad de A Coruña. Entra a las 9.00 y como consecuencia de los retrasos y los horarios poco adecuados suele llegar tarde, lo que la obliga a quedarse sin comer o a posponer el almuerzo hasta las 18.00 horas. «Cojo taxis para llegar a una hora decente, otro gasto más, y siempre tengo que andar corriendo. A veces te anuncian la salida del tren y aún no ha llegado. En un trayecto tan corto como es A Coruña-Santiago acumula media hora de retraso y a veces por un minuto no nos dan la indemnización», explica. Denuncia esta farmacéutica que las medidas anticovid «son una vergüenza, no se controla el uso de mascarilla, pese a ir los vagones llenos». Más de una vez se metió en líos por llamar la atención.

Los daños colaterales de los ajustes horarios por la llegada del AVE rubén nóvoa La inminente llegada del AVE a Galicia ha obligado a Renfe a realizar una serie de ajustes en los horarios de las conexiones que no convencen a todos los usuarios. Uno de los cambios que está generando mayor controversia tiene que ver con la conexión entre A Coruña, Santiago y Ourense. A partir del 21 de diciembre, fecha prevista para el primer viaje oficial en AVE, las conexiones de primera hora entre estas tres ciudades sufrirán una modificación importante. El tren Avant que parte de A Coruña a las 6.30 horas y que llega a Ourense a las 7.38 horas se adelanta en algo más de treinta minutos para que los viajeros de A Coruña y Santiago puedan llegar a tiempo para coger el tren que conecta Ourense con Madrid en apenas tres horas de recorrido.