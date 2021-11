Aleixo Torres viaja también a diario entre Santiago de Compostela y Ourense. En su caso, el tren saldrá a partir de la entrada en funcionamiento de la alta velocidad a las 6.25 horas de la capital gallega, también media hora antes que en la actualidad: «Estou en total desacordo cos cambios, pois estannos provocando prexuízos para o noso día a día e reclamo que se manteñan os horarios en vigor ou ben se aumente a frecuencia Avant a partir desa data, establecendo unha liña que saia de Santiago entre as 7.00 e as 7.30 horas». Este viajero también lamenta que el nuevo servicio perjudique a los usuarios habituales. «A liña Avant non resulta competitiva para a clase traballadora en prezo nin en frecuencias. Non é un servizo de proximidade en condicións», concluye.

Una de las primeras viajeras en comprar un billete para el AVE: «Ahora estamos más cerquita de los hijos» C. Andaluz

Los ajustes a los que se refieren estos usuarios no son los únicos que se realizan en las conexiones ferroviarias entre A Coruña y Ourense. A partir del 21 de diciembre se aumentan las frecuencias con el objetivo de facilitar las conexiones de los viajeros del resto de Galicia con la alta velocidad, que tiene su punto de partida en Ourense. En el caso de A Coruña, habrá una decena de opciones diarias, cuatro más que en la actualidad, con refuerzos especialmente en el horario de tarde, cuando se suman nuevas frecuencias.