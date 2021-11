«En ningún país avanzado a universidade e a empresa son mundos separados; con autonomía, deben traballar xuntas»

Julio Abalde defende a cooperación entre empresa e academia.

—En ningún país avanzado son mundos separados; con autonomía, deben traballar xuntas, se non a innovación non funciona.

—Hai quen teme que o mercado inflúa de máis na educación.

—Na universidade ten que ver con que o financiamento sexa só para transferencia, iso é un erro. As universidades teñen que investigar, e logo se verá si se transfire ou non. Na pandemia se puido ver. Quen fixo que de repente fora posible ter vacinas? A investigación básica, que nalgúns casos non estaba nin valorada, pero estaba aí e de repente aflorou porque apareceu o sistema de aplicación que foi loitar contra o virus. Había un coñecemento previo que non era de transferencia inmediata, e cando xurdiu o covid dixeron «eh, teño isto que pode servir». Por iso as universidades pedimos que non se financie só investigación aplicada, senón tamén a investigación que a academia considere adecuada.

—Porque nunca se sabe cando ese saber pode facer falla.

—Hai que ampliar o coñecemento, e é moi importante a investigación na fronteira do coñecemento. Logo virán as oportunidades para aplicalo. Pero se só facemos investigación aplicada empobrecémonos. O centro de investigación da Cidade das TIC terá esa función, con investigacións de aplicación inmediata e outras que ampliarán o coñecemento e poden tela no futuro.

—O primeiro edificio será o Centro de Servizos Avanzados (CSA) Estará a finais do ano que ven?

—Mantemos o prazo. Estamos no final de adxudicación e a primeiros de ano comezará a obra, que ten un prazo de sete meses. Que comecen os traballos supón que o proxecto aterra na realidade. Ata agora houbo moita actividade previa, pero cando se ve que as cousas se concretan é cando hai grúas. Pero xa temos un compromiso importante de empresas que van participar tanto no CSA como no resto do complexo.