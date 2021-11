La Xunta cree que el sistema educativo perderá credibilidad al eliminar las recuperaciones

E CUIÑA

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha pedido al Gobierno central que dé marcha atrás con el proyecto de real decreto que eliminará los exámenes extraordinarios de recuperación para este mismo curso, porque es una «mala noticia» que hará que el sistema educativo «perda credibilidade».

En declaraciones a los medios durante la inauguración de una exposición sobre el arquitecto Antonio Palacios, en Vigo, Rodríguez ha lamentado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional vuelva a «retificar sobre unha retificación», ya que inicialmente se había planteado una moratoria de un año para esta medida.

«Agora, amparándose nun informe do Consello de Estado, que non é vinculante, (o Gobierno) volve a dicir que non haberá exámenes extraordinarios neste curso», ha criticado el conselleiro, quien ha tachado de «sinsentido» que estas evaluaciones se vayan a desarrollar «cun marco legal diferente» al que estaba en vigor cuando comenzó el curso.Además de este «caos» que ve la Xunta, esta medida «quita oportunidades aos alumnos de poder seguir adiante» y «consolida a idea de que o sistema educativo para o Goberno de España é un sistema tendente ao aprobado xeral, con toda as desigualdades sociais e perxuizos que ten para as familias con menos recursos».