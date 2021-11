Pilar García Negro: «Hai que aprender toda a vida»

García Negro fotografada no seu domicilio da Coruña, cidade na que reside hai 45 anos, diante dun moble biblioteca ao que lle ten especial aprezo porque foi feito por un tío seu CESAR QUIAN

Cando se lle pregunta por calquera evento da súa vida, Pilar García Negro (Lugo, 1953) é quen de dar a data exacta. Por exemplo, a daquel 17 de decembro de 1989 no que se celebraron as eleccións que a converteron na primeira muller en ser deputada nacionalista no Hórreo. «Ten a súa importancia, porque naquela terceira lexislatura eramos nove deputadas de 75 parlamentarios», lembra.

Para ela, que levaba xa anos de actividade cultural, sindical e política, sentar no hemiciclo polo BNG era unha gran responsabilidade. «A miña preocupación foi grande dende o primeiro momento. Non me representaba a min mesma, eu tiña que facelo ben porque estaba a representar á única organización política de obediencia estritamente galega, e á porción do noso pobo que nos votou». Unha filosofía que a acompañou durante as tres lexislaturas e media que estivo como parlamentaria. Moi activa en todo o que tiña que ver coa cultura e a lingua galegas, tamén lembra con especial orgullo o seu papel na fundación da comisión para a igualdade dos dereitos das mulleres, que comezou a funcionar en 1994. «Boto en falta que hoxe non exista, porque durante todos os anos en que existiu convocou a representación social feminina e feminista máis ampla posíbel», di.

Foron case 14 anos, recorda, de moito traballo, parlamentario e social. «Eu non fun a quentar o escano. E tiven moitas satisfaccións, pero tamén moitas decepcións, ao ver que os outros grupos tiraban para atrás iniciativas que para nada eran utópicas, senón moi viábeis. Logo na cafetería achegábanseme deputados do PP ou do PSdeG e dicíanme: ‘‘Se tes máis razón ca un santo, pero hai que votar disciplinadamente''», conta. Unha sensación acre que volveu ter no 2015 cando regresou á Cámara para defender unha iniciativa lexislativa popular relacionada co legado de Castelao. «Volvín padecer o non habitual e pensei: ‘‘Coma nos vellos tempos''».