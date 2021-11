El saludo entre Formoso y Caballero llega cinco días después de la batalla de las primarias

domingos sampedro

Hay alcaldes, militantes casi anónimos y personas que ya no están en primera fila, aunque desempeñaron altas responsabilidades en otras etapas. El círculo de apoyos que catapultó a Valentín González Formoso como líder del PSdeG en las primarias, que ganó con un 60 % frente a Gonzalo Caballero, es muy variopinto y extiende sus tentáculos por toda Galicia. Hay una treintena de nombres imprescindibles, y un buen puñado de ellos acabarán en la futura ejecutiva gallega.

Entre los muñidores de la operación Formoso destacan dos nombres. Uno es José Ramón Gómez Besteiro, ex secretario xeral del PSdeG y amigo personal del alcalde de As Pontes, que pese a que dejó hace cinco años la primera línea política, mantiene una influencia enorme sobre el partido en Lugo, así como hilo directo con Pedro Sánchez. Sin la mano invisible de Besteiro no se podría explicar ese 74 % del voto que Formoso obtuvo en tierras lucenses.