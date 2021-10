Asturias seguirá el modelo de Galicia para oficializar su lengua, pero rebajado

Imagen de la gran manifestación celebrada en Oviedo el pasado 16 de octubre, donde unas 30.000 personas reclamaron la oficialidad del asturiano Paco Paredes

La reivindicación lingüística del asturiano, con más de cuarenta años en la brecha tras la fundación de Conceyu Bable a mediados de los setenta, ha alcanzado en los últimos años el apogeo político y social al que aspiraban los padres del asturianismo cultural y político. Por primera vez hay un partido en el Gobierno -el PSOE asturiano- que defiende la oficialidad de la llingua, una lengua romance que fascinó desde hace decenios a los romanistas alemanes por sus endemismos lingüísticos, como la ch vaqueira del asturiano occidental, entre otros. Por primera vez, también, hay un presidente de Asturias, Adrian Barbón, que no solo promociona el uso del asturiano, sino que lo habla perfectamente y lo utiliza en algunos discursos. Tras este largo camino, un nuevo estatus legal permitirá superar la curiosa paradoja de que el asturleonés sea oficial desde 1999 en Miranda do Douro (Portugal) y no en Asturias.

El cénit de esta reivindicación sostenida en el tiempo ha llegado con el inicio del proceso de reforma del Estatuto del Principado, en el que el Gobierno asturiano pretende oficializar la lengua asturiana y el gallego-asturiano siguiendo la estela del artículo 5 del Estatuto gallego, que consagra, entre otros aspectos, que el gallego es la lengua propia de Galicia, y que tanto el gallego y el castellano son oficiales en Galicia «y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos».

El contraste con el artículo cuarto del Estatuto asturiano vigente desde 1981 es claro: «El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje». Se emplea incluso el vocablo bable, una denominación peyorativa que ya casi solo utilizan los detractores del asturiano, que han encontrado sobre todo en Vox el depósito político de su oposición radical a la normalización.