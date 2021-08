Carmen Martínez: «Quixera poder perder o tempo»

Sandra Alonso

A Carmen Martínez (Chapa, Silleda, 1951) non lle gusta presumir. A discreción é a súa divisa, pero a medalla que lle concedeu o rei hai dous meses sacouna do anonimato. Xubilada, segue a atender as chamadas de aqueles que buscan no Teléfono da Esperanza unha miga de luz.

-Onde ten a medalla?

-Nun caixón.

-Ou sexa, que non a ten exposta.

-Non. Pódese ver, pero hai que abrir o caixón, ha, ha.

-E o rei, que tal?

-Moi próximo e moi humano. A min paréceme unha persoa excelente. De sempre, eh? Non só dende aquel día da medalla.

-Que lle dixo?

-A verdade é que coas máscaras postas é difícil escoitar o que che din. O que nos dixo a todos, en xeral, foi agradecernos a solidariedade e a xenerosidade en nós, pero non só para nós, senón para todas as persoas que teñen en conta o ben da sociedade, moitas veces antepoñendo aos intereses persoais.

-Vostede leva 16 anos como voluntaria do Teléfono da Esperanza. Como accedeu ao servizo?

-Eu dende sempre colaborei nas parroquias. E unha persoa coñeceu a outros membros do servizo e propúxose facer un curso en Santiago e invitáronme. Participei e creouse a sede en Santiago e pedíronme que participara. Non foi fácil ao principio porque pedíannos cinco horas continuadas e eu non podía.

-Cal é a súa profesión?

-Xa estou xubilada. Era mestra.

-Estar nese lado do teléfono ten que ser unha experiencia dura.

-Ás veces é o último recurso. Poucas veces, afortunadamente. Refírome a persoas que chaman con ideas suicidas. Pense que as estatísticas din que hai máis mortes por suicidio que por accidente de tráfico.