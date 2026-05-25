La madre que murió atropellada con su hija en brazos en Sanxenxo: una profesora de niños con necesidades especiales que «deja muchos huérfanos en Pontevedra»

Jésica, hace unos días, en un acto público celebrado en Vilagarcía al que acudió con los demás miembros de Adahpo. Mónica Irago

La persiana de Adahpo, la asociación de déficit de atención e hiperactividad de Pontevedra, solo se levantó a medias este lunes. Había que hacer cosas inaplazables. Pero, según pasaban los minutos, los trabajadores y la