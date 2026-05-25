La madre que murió atropellada con su hija en brazos en Sanxenxo: una profesora de niños con necesidades especiales que «deja muchos huérfanos en Pontevedra»
PONTEVEDRA / LA VOZ
PONTEVEDRA · Exclusivo suscriptores
Jésica Fraguas llevaba catorce años como docente en Adahpo, la asociación de déficit de atención e hiperactividad, y también era conocida porque hace años trabajó en pubs de la ciudad25 may 2026 . Actualizado a las 16:32 h.
La persiana de Adahpo, la asociación de déficit de atención e hiperactividad de Pontevedra, solo se levantó a medias este lunes. Había que hacer cosas inaplazables. Pero, según pasaban los minutos, los trabajadores y la