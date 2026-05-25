La madre que murió atropellada con su hija en brazos en Sanxenxo: una profesora de niños con necesidades especiales que «deja muchos huérfanos en Pontevedra»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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Jésica, hace unos días, en un acto público celebrado en Vilagarcía al que acudió con los demás miembros de Adahpo.
Jésica, hace unos días, en un acto público celebrado en Vilagarcía al que acudió con los demás miembros de Adahpo. Mónica Irago

Jésica Fraguas llevaba catorce años como docente en Adahpo, la asociación de déficit de atención e hiperactividad, y también era conocida porque hace años trabajó en pubs de la ciudad

25 may 2026 . Actualizado a las 16:32 h.

La persiana de Adahpo, la asociación de déficit de atención e hiperactividad de Pontevedra, solo se levantó a medias este lunes. Había que hacer cosas inaplazables. Pero, según pasaban los minutos, los trabajadores y la

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