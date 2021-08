Suso Martínez: «Soy vehemente de más»

Suso Martínez como Cid Cotobade MARCOS MÍGUEZ

Suso Martínez (Biel-Vienne, Suiza, 1976) es el tipo capaz de convertir en oro cualquier rincón de la Historia en el que se mete. Lo estudia y lo transforma en un discurso intenso y lleno de interés que le ha llevado a ser el guía más popular de Galicia.

-Así que es usted suizo.

-Sí, podría decir que mi padre trabajaba en una embajada, pero no, son fillo da fame, ja, ja. Soy hijo de emigrante y con mucho orgullo. Volví a los 9 años, pero me dio para aprender francés e italiano.

-¿En qué está ahora?

-Lo más nuevo son unas visitas al puerto de A Coruña en la que vamos recorriendo los muelles y contando historias del puerto.

-¿También va vestido de época?

-No, en esta voy de civil; vestido de Suso Martínez, ja, ja.

-Yo pensé que siempre se caracterizaba.

-No siempre. Le voy a explicar un poco lo que hago: los viernes por la mañana una visita guiada del deporte coruñés, por la tarde voy a Santiago donde hago visitas para el museo Casa de la Troya, donde me fagotiza un personaje que se llama Casimiro Barcala, uno de los estudiantes. Los sábados por la mañana hago una visita teatralizada a Estrella Galicia, donde soy un ciudadano muy elegante del siglo XIX al que llamo Genius Loqui y por la tarde la visita al puerto. El domingo por la mañana una ruta por la Torre de Hércules y por la tarde, voy a Malpica donde encarno a uno de los personajes de Urbano Lugrís, que me fascina.

-Lo del cementerio de San Amaro fue lo primero.

-No, pero es mi ojito derecho. Es un cementerio monumental, pero aquí no hay mucha cultura de hacer visitas culturales a los cementerios. Por eso hicimos algo arriesgado, pero dimos en la tecla correcta. Yo iba vestido de luto y era una visita literaria, declamada. Era Cid Cotobelo, el guía de la Santa Compaña de El Bosque Animado. Fue la visita de España más demandada. Se agotaban todas las plazas de la temporada en dos semanas.

-Encontró la fórmula de éxito.

-Soy vehemente de más. Yo no permito medio gas, hago visitas muy intensas; consumo más del doble de espíritu en una visita teatralizada que en una normal y exijo a la gente que esté dentro de la historia. No doy tiempo ni a las preguntas.

-¿Qué historia es la que más le gusta contar?

-Me gustan todas, pero a Cid Cotobelo le tengo mucho cariño porque me hizo popular. Para los guías, la pandemia ha sido el Armagedón, pero gracias a aquel trabajo, a mí me va muy bien. No me puedo quejar.