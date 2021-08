Javier Durá, abogado ambientalista: «Se recurre a la caza del lobo como método de control por tradición»

—¿Qué le dice su experiencia de la situación del lobo en Galicia?

—Los expertos me cuentan que se utilizan perros en algunos sitios, pero el manejo del ganado es un poco distinto a León. Allí los pastores se sienten orgullosos de serlo en zonas loberas, y eso no ocurre en ningún otro sitio de España, tampoco en Galicia.

—¿Es necesaria la inclusión del cánido en el Lespre?

—Esta propuesta ha creado un rechazo social muy grande. Desde un punto de vista puramente jurídico, su inclusión es una necesidad. Hay leyes que dicen que cuando se habla de especies protegidas en un tratado internacional esto debe extrapolarse al ordenamiento interno de nuestro país. Hace más de una década, el cánido ya aparecía protegido en el Convenio de Berna. Incluirlo en el Lespre no significa que el lobo quede blindado, ya que cuando se trate de especies con conflictos con la ganadería se podrán establecer medidas de control, tal y como recoge la ley. En definitiva, incluirlo es responder a una necesidad jurídica, pero no cambiaría nada más ni modificaría la situación tal y como la entendemos ahora. Por eso decimos en el artículo que el debate genera ruido mediático, pero que la gente no sabe realmente lo que esto conlleva. De hecho, lo hemos preguntado y ni pastores ni ganaderos tiene idea de ello.