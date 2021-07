Pontón cree que Feijoo es «equidistante» ante el crimen de Samuel

xoan a. soler

La portavoz del BNG, Ana Pontón, se ha declarado «sorprendida» por unas declaraciones del presidente de la Xunta en las que, a su juicio, «resta importancia» a un testimonio que asegura que el ataque mortal a Samuel Luiz fue precedido de insultos homófobos. La líder nacionalista expresó su «orgullo» por la reacción ciudadana ante un crimen «tinguido» de homofobia, de ahí que no comprenda la reacción de Núñez Feijoo, al que acusó de «equidistante» y de mirar hacia otro lado cuando, a su juicio, el joven de 24 años fue «asasinado pola súa condición sexual». Esta actitud, continuó Pontón, supone «branquear os discursos de odio, intolerancia ou negacionistas» que atribuyó a una extrema derecha que «cada vez é máis semellante ao PP», y por ello cree que debe «rectificar e ser contundente».

En una entrevista en la Cadena Ser, Feijoo dijo desconocer «las inclinaciones sexuales» de Samuel, y no cree que este aspecto «tenga ninguna relevancia. Lo comprobado es que han matado a una persona,y vamos a ver, cuando avance la investigación, cuáles son las causas, pero todas son irracionales e injustificadas. No me atrevo a justificarlo ni a tipificarlo como un problema de homofobia. Tienen razón los padres cuando piden un mínimo de respeto para esta persona», reflexionó. El presidente de la Xunta insistió en que «si es delito de odio y homofobia lo iremos sabiendo. Lo que procede ahora son esas manifestaciones que hubo en Galicia y España. Buscar explicación a un acto irracional sin conocer el detalle me parece una mera especulación».