Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense: «En política está mal visto el error y la rectificación. No lo entiendo»

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, asegura que la ciudad necesita más zonas verdes Miguel Villar

Gonzalo Pérez Jácome dirige el Concello de Ourense con el apoyo de solo dos concejales (sobre un total de 27) desde el pasado septiembre, tras la salida del PP y su propio partido fracturado. En esta precaria situación ha llegado al ecuador del mandato, pero está convencido que lo terminará.

—¿Qué le diría a aquellos que le daban por muerto en septiembre pasado cuando estalló la crisis?

—Les diría que fue la enésima vez que me infravaloraron.

—¿Qué es de lo que más orgulloso está de estos dos primeros años?

—De haber de seguido siendo fiel a mis principios y no haber cambiado.

—¿Y de algo concreto que haya hecho como alcalde?

—Obviamente el estar arreglando todo en la máquina del Concello por dentro. Antes de que el coche empiece a andar, tienes que arreglarlo. Y ahora ya se empieza a poner el coche en movimiento.

—¿Va todo más lento de lo que esperaba? Si uno repasa su programa electoral, la mayor parte de sus promesas, como el parque acuático, la rebaja fiscal, la renovación de los contenedores... No se ha hecho casi nada.

—La burocracia era incluso más farragosa de lo que yo creía.

—¿Qué porcentaje de lo prometido espera cumplir entonces hasta que termine el mandato?

—Bueno, vamos a hacer cosas muy importantes. Se van a ver cosas muy importantes, que en la ciudad llevaban muchos años sin hacer. Muchísimas cosas importantes se van a ver.

—¿Hay algo de lo que se arrepienta?

—Por supuesto, una persona que se mete en cualquier empresa, comete cantidad de errores y si vuelve a atrás cambiaría cantidad de cosas. Y en política está mal visto el error y la rectificación. Si te das cuenta de que por ahí vas mal, está mal visto rectificar.

«Los funcionarios por primera vez en la historia van a cumplir con el horario»

—¿Qué proyectos son los que mantiene entonces para tratar de ejecutar en lo que queda del mandato?

—La ciudad necesita obras y las vamos a hacer nosotros. Necesitamos zonas verdes. Se va a mejorar el funcionamiento del Concello. Los funcionarios por primera vez en la historia van a cumplir con el horario. Se va a hacer una página web, que ya está acabada, con acceso al ciudadano como debe ser. Y luego las concesiones, todas renovadas y además en su justa medida. Algunas van tener mejor calidad y otras van a tener la misma calidad, pero a menor coste.

—Acaba de someterse a una cuestión de confianza para aprobar una operación de 62 millones. Siendo tanto dinero, con un gobierno de tres concejales en una corporación de 27, ¿no habría sido lo más lógico tratar de negociar antes la propuesta?

—No, porque ellos ya demostraron que lo único que quieren es que no se hagan obras. Ya vio que el PSOE mandó una alternativa de gasto en el que suprimen prácticamente todas las obras. ¿Cómo vas a negociar con alguien así? Además, ellos ya habían dicho que no quieren escaleras mecánicas. No quieren que se mejoren las cosas en Ourense porque entienden que ellos pierden votos.

«Cada palo que aguante su vela»

—¿Y, por qué, dada la crisis actual, deben tener prioridad las escaleras mecánicas sobre los servicios sociales, por ejemplo?

—Porque es el sentido de ayuntamiento de Ourense. Ningún alcalde dedica el mayor porcentaje de su gasto a servicios sociales, porque para eso están la Xunta y el Estado español. Ese dinero que tenemos en el remanente, es un dinero acumulado por no haber hecho obras. Entonces, las prioridades obviamente van para ahí. Cada palo que aguante su vela. Muchísima gente tiene necesidades personales, pero ¿desde cuándo está el Ayuntamiento para eso? Estará para la ciudad.

—También los servicios sociales forman parte de las competencias municipales.

—Eso que dice es una hipocresía. Porque realmente los ciudadanos siempre tienen necesidades personales desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Y resulta que en los presupuestos del PSOE yo nunca he visto que dedicaran más de un 3 % a servicios sociales. ¿Por qué ahora sí hay que hacerlo?

Sobre el PP: «Fue todo una traición y les salió mal»

Democracia Ourensana y el PP llevan semanas negociando recuperar la coalición rota en septiembre, pero el regreso de los populares no acaba de concretarse.

—¿Cuál es el problema?

—Por mi parte ninguno, ni idea.

—¿Quién es su interlocutor en las negociaciones?

—No se lo puedo decir. Se dice el pecado pero no el pecador.

—¿Cree que el rechazo de Jesús Vázquez a la operación está siendo un obstáculo?

—Ni idea, no sé lo que se cuece en esa casa.

—¿Cuándo habla con los concejales del PP no le dicen nada?

—No, no, esquivan bastante el tema.

—¿Pero cree que quieren volver?

—Como dije el otro día, me temo que sí, que quieren volver.

—¿Y cuándo espera que se concrete, pronto o seguirá alargándose en el tiempo?

—Yo creo que se debía concretar las próximas semanas. Vamos a ver.

—Si finalmente es así, ¿podrán los ediles del PP recuperar las áreas que gestionaban antes de la ruptura?

—Hombre, todo igual no creo que pueda ser. Ya nada va a ser igual después de lo que pasó.

—¿En qué cambios había pensado?

—Algunas áreas ya las hemos asumido nosotros. Pero bueno, son detalles y todavía no lo tenemos muy claro.

—¿Si vuelve, debería el PP disculparse por haber roto el gobierno en su día?

—Todos sabemos lo que hicieron. Ellos saben muy bien lo que hicieron. La gente ya tiene claro que fue todo una traición y les salió mal. Y me da igual lo que hagan, si se disculpan o no.

—¿Se sintió traicionado entonces también por el PP?

—También, claro, obviamente. O sea, te vas de un gobierno sin tener justificación ninguna y utilizando la presunción de culpabilidad. Eso es lo nunca visto.