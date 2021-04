El Gobierno se presenta en el concello más pequeño de Galicia

0

Solo horas después de tomar posesión como delegado del Gobierno, José Miñones, anunció en una entrevista en La Voz su compromiso con el municipalismo. Y este viernes ha escenificado esa apuesta realizando su primera visita oficial al concello más pequeño de Galicia, Negueira de Muñiz (215 habitantes), situado en la montaña lucense, muy cerca del límite con Asturias. «Fago a miña primeira visita oficial a Negueira de Muñiz como mostra do compromiso co municipalismo e para achegar as políticas do Goberno aos municipios e ao rural galego», destacó Miñones tras reunirse con el alcalde de Negueira, José Manuel Braña (PSOE).

Acompañado por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, el delegado recordó que Negueira cuenta este año con una inversión del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La iniciativa, que está coordinada por la Diputación de Lugo, busca «mellorar a eficiencia enerxética do alumeado público cunha aportación de 10.599 euros e a cofinanciación do organismo provincial», tal como explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia.

Miñones también compartió con el alcalde de Negueira el proyecto piloto de Correos mediante el cual los 212 carteros de la provincia de Lugo ofrecerán servicios a domicilio. El plan fue explicado por el director territorial de Correos para Galicia, Asturias y Castilla y León, José Ángel del Río, e incluye el pago de recibos, la compra de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, la venta de sellos, sobres y embalajes de paquetes , así como otras gestiones que buscan facilitar la vida de las personas que viven en el entorno rural gallego.

Tras la visita a Negueira de Muñiz, José Miñones estuvo en Fonsagrada, en un encuentro en el que también participó el alcalde de ese concello, Carlos López, y el de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández. Con el de Negueira, estos dos municipios forman parte del área Terras de Burón, integrada en la Red Española de las Reservas de la Biosfera y de la Red Natura 2000.

Miñones recordó que esta misma semana se creó en la Delegación del Gobierno un área específica para cuestiones municipales «que vai servir como canle directo entre a Delegación do Goberno e os concellos».