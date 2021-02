Adrián Barbón: «Cuanto más duro sea el control del virus, más se reanimará la economía»

0

La Voz de Galicia ángel falcón luis ordóñez

oviedo / la voz 05/02/2021 05:00 h

Adrián Barbón (Laviana, 1979) no oculta la sintonía que tiene con sus homólogos en Galicia, Castilla y León o Cantabria en la toma de decisiones drásticas ante el covid, cree que todo fue demasiado laxo en Navidad, y no descarta el socialista una cuarta ola de covid, tirando de la historia: «Deberíamos retrotraernos a 1918, a la gripe española, hubo prolongaciones en 1919 y en 1920, menores, pero era otro contexto y otro sistema sanitario. Dependerá del avance de la vacunación».

-Pues eso va lento. ¿Usted cree que es factible, como defiende el Gobierno central, que el 70 % de la población estará vacunada antes del verano?

-Todo depende de si llegan o no las vacunas de la Unión Europea. Y las farmacéuticas se han convertido en verdaderos mercenarios, que van a por el mejor postor. Está claro que están vendiéndolas a un precio mayor a otros países del mundo. Al ritmo que se preveía al principio llegaremos al 70 % en verano. Si no llegan es imposible. Asturias tiene un aparato logístico preparado para vacunar lo que haga falta, durante todos los días de la semana, festivos y a todas las horas que hagan falta.

-¿Cuándo se vacunará usted?

-Estoy a disposición de cuando se determine el protocolo nacional y me toque.

-¿Cómo juzga la gestión del ministro Illa? Usted tuvo varios choques con él.

-Reconozco que para el ministro Illa no ha sido nada fácil, llegar a un ministerio y que le explote esta pandemia. Cuando alguien llega nuevo a una responsabilidad que no conoce es muy duro ponerse al día. Pero además hay comunidades autónomas que están utilizando la pandemia para hacer confrontación política con el Gobierno de España. Eso demuestra que no estamos escuchando a la gente, que quiere que dejemos atrás las diferencias porque la pandemia no entiende de fronteras. Hay comunidades que no estaban de acuerdo con la concentración de competencias del Gobierno de España, luego se modificó el estado de alarma, y esas comunidades han decidido no actuar. ¿Cuesta votos y apoyo ciudadano tomar decisiones? Sí, desgasta, pero es nuestro deber.

-¿Hay que federalizar más el Estado para estas situaciones?

-El Consejo Interterritorial de Salud debe tener capacidad de tomar decisiones por mayoría, y no por unanimidad. Y no recomendaciones, sino decisiones. Sería un paso potente hacia el federalismo. Hay que crear una agencia de salud pública potente en España. Ha habido comunidades que han hecho confrontación permanente, y permítame que no dé nombres.

-Le ponemos uno: la presidenta de Madrid. Ha tenido usted confrontaciones con esa comunidad. ¿Son el modelo asturiano y el madrileño tan opuestos?

-Yo no he buscado confrontación ninguna. Lo que he querido decir lo he hecho de manera coincidente con otros dirigentes del PP con los que mantenemos una relación de vecindad muy buena y muy cordial, como el presidente Feijoo en Galicia, o el presidente Mañueco en Castilla y León, que son de partidos diferentes al mío y tenemos medidas muy similares. Aquellos que dicen que hay que convivir con el virus porque la economía no se puede paralizar les digo que es al revés: los países que salen mejor parados en términos de crecimiento económico son los que arrinconaron el virus. Cuanto más duro sea el control del virus, más se reanimará la economía. Allá cada comunidad con la estrategia que ha seguido, pero en Asturias, sabiendo el carácter vulnerable de nuestra población, y teniendo en cuenta los mayores que tenemos, hemos tomado decisiones que buscan evitar contagios y salvar vidas.

-La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco tiene un apoyo unánime en el PP. En una entrevista en La Voz de Galicia, Alberto Núñez Feijoo sostuvo que Madrid «eligió una opción por la que no me sentiría responsable y he optado por otra».

-La mayor parte de los presidentes del PP, por no decir todos menos una, tienen la posición de que hay que tomar medidas para la protección de la salud pública. Y los gobiernos autonómicos del PP las están adoptando. Desde luego coincido, y lo digo abiertamente, con las decisiones que está adoptando el Gobierno de Galicia, el de Cantabria o el de Castilla y León, nuestros vecinos. Sería interesante hacerle esta misma pregunta a la portavoz del PP en Asturias, porque hasta no hace mucho parecía la delegada de Ayuso en Asturias. Es una reflexión interesante la que hace el señor Feijoo.

-En Galicia Feijoo ha hablado de poner en marcha una ley orgánica, una ley de pandemias para hacer frente a situaciones como esta. ¿Qué le parece la idea?

-Si es una ley orgánica, el debate tiene que ser en el Congreso. No sé si es que su partido no lo quiere plantear a nivel nacional, y lo plantea desde la Xunta de Galicia. Lo desconozco. Sin conocer una norma tampoco me atrevo a juzgarla. Puede ser interesante que haya una legislación.

«La Semana Santa no podrá ser como fue la Navidad»

El presidente del Principado vislumbra una desescalada «lenta, progresiva y pasito a pasito, con muchísimo cuidado. Tenemos que aprender de las anteriores».

-¿Se debería haber cerrado la hostelería en Navidad, visto lo que ha sucedido? A Ángela Merkel no le tembló el pulso…

-Nosotros somos la comunidad que más tiempo tuvo cerrada la hostelería. En Navidad, Asturias fue la comunidad que tuvo las medidas más restrictivas junto con Valencia. Se nos criticó. Recuerden que se decía que íbamos a tener que marchar corriendo con las uvas en la boca. Adelantamos el toque de queda, limitamos la hostelería a mesas de cuatro personas, hicimos cribados a la gente que venía de fuera... No fuimos comprendidos entonces. Los mismos que criticaron esas medidas son los mismos que dicen que deberíamos haber sido más duros. Todos nos damos cuenta hoy de que la Navidad no se debería haber celebrado como la celebramos. Eso es un reconocimiento que tenemos que aprender. Y ya le adelanto: la Semana Santa no se podrá celebrar como se celebró la Navidad.

-¿Y el verano? ¿Corremos el riesgo de que vuelva la idea de salvar el verano, como se intentó salvar la Navidad?

-Hay una diferencia no menor entre la Semana Santa y el verano: durante la Semana Santa estará aún vigente el estado de alarma. En verano, por desgracia, ya no. Por tanto las comunidades vamos a perder los instrumentos extraordinarios que de momento tenemos. Ahí tendrá que ser el Gobierno de España el que determine, porque recuperará los poderes delegados y determinará lo que hay que hacer. Hay que aprender la lección de la Navidad: cerramos diciembre con los mejores datos de España tras un noviembre que fue terrible.

-¿Fernando Simón merece su confianza, o ha cometido demasiados errores y debería ser relevado?

-No sé cómo es en el trabajo, yo no he hablado con él nunca, pero si el Gobierno de España tiene confianza en él por algo será. Yo en lo que tengo confianza es en la gente con la que trabajo que está en la Consejería de Salud.

«La batalla por la financiación será encarnizada, y no entre comunidades del PP y del PSOE»

El resultado final del estatuto electrointensivo, para grandes empresas consumidoras de energía, ha sido decepcionante para Galicia y Asturias. Y así lo han manifestado Xunta y Principado. Barbón defiende por ello que tiene que haber «otras compensaciones».

-Y viendo lo sucedido con ese tema, ¿pasará algo similar con el debate abierto de la financiación autonómica, que no se atiendan sus demandas?

-Partimos de una realidad totalmente diferente: en esta materia la competición no es entre comunidades del PSOE y del PP, sino entre territorios más poblados y los que pedimos que hay que analizar el coste real de los servicios, con lo que significa el envejecimiento, la dispersión de la población o la orografía. Y ahí estamos muchas comunidades. El debate va a ser mucho más duro, pues los bloques responden a dos realidades diferentes. Va a ser una batalla encarnizada. Desde luego Asturias va a llegar acuerdos para fijar posiciones comunes con todos aquellos cuya postura sea similar a la nuestra. Va a ser un sudoku muy difícil de resolver.

-Una infraestructura que interesa mucho a las comunidades del norte es el transcantábrico, para unir por vía férrea los puertos del norte. ¿Se lo ha demandado el Gobierno central?

-El Gobierno de España ahí tiene que utilizar los recursos disponibles, incluso la posibilidad de acceder a fondos europeos para grandes infraestructuras porque, igual que el Corredor del Mediterráneo es una realidad y está avanzando, creemos que es una necesidad el del noroeste y nos conectaría, en una situación estratégica, con Portugal, pero también con el resto de Europa. Es un objetivo prioritario.