PP, BNG y PSdeG irán de la mano a pedir el traspaso de la AP-9: «Agardamos que sexa a definitiva»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

01/02/2021 14:07 h

Tres representantes del PP, el BNG y el PSdeG defenderán mañana de la mano en Madrid la posición común del Parlamento gallego en la que se reivindica el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9. Las tres formaciones anticiparon que sus respectivos partidos apoyarán en el Congreso la toma en consideración del proyecto de ley orgánica remitido desde Galicia, lo que, de ser así, aseguraría la mayoría necesaria para empezar a tramitar el texto e incluso para aprobarlo, pues socialistas, populares y el Bloque suman en total 210 diputados, exactamente una mayoría cualificada de tres quintas partes.

Diego Calvo, en representación del PP, junto a los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, son las personas elegidas para abordar este martes un debate que arrancó en la primavera del 2016, cuando la propia Ana Pontón defendió en la Cámara autonómica la proposición de ley del traspaso de la AP-9 en torno a la que se construyó el actual consenso político, pues el propio PPdeG también había incorporado esta demanda a su programa electoral del 2009, con el que Feijoo obtuvo la presidencia de la Xunta.

«É a terceira proposición de lei que se aproba neste Parlamento e que remitimos a Madrid pola transferencia da AP-9», subrayó el portavoz del grupo del PP, Pedro Puy, en su comparecencia habitual de prensa de los lunes. «Agardamos que sexa a definitiva», remarcó instantes antes la portavoz nacional del BNG, para que el traspaso se pueda hacer efectivo lo más rápido posible. En todo caso, Pontón dice que la transferencia de la titularidad no puede hacer que se pierda de vista lo más importante: «O dereito dos galegos a xestionar a autoestrada e a que sexa libre de peaxes».

Sobre el respaldo a la tramitación de la ley gallega, Pedro Puy proclamó: «Contamos coa garantía do voto favorable do PP no Congreso», algo que tiene su trascendencia, pues en anteriores ocasiones, con Rajoy en el Gobierno, los populares desactivaron este demanda. El secretario xeral de los socialistas gallegos se expresó este lunes en el mismo sentido: «O PSOE vai apoiar», subrayó Gonzalo Caballero, no sin antes recordar que, más que la titularidad, lo que preocupa a su formación es el elevado coste de los peajes, y por eso pidió a los demás fuerzas «corresponsabilidade» para aplicar las bonificaciones a la tarifas que se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado. No dudó Caballero en señalar tanto al PP como al BNG para acusarlos de que «votaron en contra da rebaixa das peaxes por votar en contra dos Orzamentos do Estado».