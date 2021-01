Pontón critica que Feijoo se marche de fin de semana sin tomar nuevas medidas para frenar la ola

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

22/01/2021 14:36 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, observó este viernes los datos «extremadamente graves» que está dejando la tercera ola de la pandemia de coronavirus en Galicia, tanto a nivel de incidencia acumulada de contagios como de presión asistencial en los hospitales, y criticó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, no aplique de inmediato nuevas medidas y se limite a anunciar que se tomarán en los próximos días.

«A pandemia está fóra de control, e o presidente da Xunta vaise de fin de semana en plena emerxencia sanitaria», denunció Pontón, tras advertir que la cifra de casos confirmados de covid-19 duplica la barrera de lo que se considera riesgo extremo.

La dirigente nacionalista demandó de Feijoo «que non se agoche tras a irresponsabilidade do Goberno central» con cuestiones como la regulación del toque de queda, pues considera que esa «actitude errática» de Madrid, a la que suma el hecho de que la máxima autoridad sanitaria, Salvador Illa, siga manteniendo la doble condición de ministro y candidato electoral, «non pode servir de excusa» para no tomar las decisiones correspondientes en Galicia.

Al término de un nuevo encuentro que mantuvo con los representantes del sector de la hostelería y el turismo, Pontón volvió a defender la aplicación de un confinamiento domiciliario de quince días prorrogables como «medida eficaz» para aplanar la curva. «Que máis necesita?», preguntó retóricamente la líder del BNG a Feijoo, al que exigió que anteponga la defensa de la salud y la vida de las personas a cualquier otro interés que pueda haber detrás de las medidas auspiciadas por el Gobierno gallego.