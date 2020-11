Llega el centro integral contra incendios

0

La Voz de Galicia

Ourense / La Voz 22/11/2020 05:00 h

Las instalaciones del antiguo sanatorio psiquiátrico del municipio ourensano de Toén serán remodeladas por la Xunta de Galicia para crear en este lugar un Centro Integral para a loita contra o lume. Así lo anunció este sábado el conselleiro de Medio Rural, José González, en el transcurso de una visita a las instalaciones que este departamento tiene en Toén: la base de helicópteros antiincendios. El conselleiro se desplazó hasta el lugar para supervisar el nuevo punto de agua para la carga de los medios aéreos que luchan contra los incendios.

En el caso concreto del Centro integral para a loita contra o lume, el titular de la Consellería de Medio Rural incidió en que prestará un gran servicio en la provincia de Ourense, por ser la más castigada por los incendios. Según José González las instalaciones a crear en Toén actuarán «como un motor económico da Galicia interior e un proxecto pioneiro en Europa, xa que terá por obxectivo centralizar nun mesmo punto a formación do persoal dedicado á loita contra os lumes forestais. Así, será un centro permanente para a cooperación, a investigación e a formación continua do que poderán beneficiarse bombeiros forestais procedentes de toda Europa e no que se contará cos maiores especialistas no comportamento e análise dos incendios».

Mejora de instalaciones

Además, las instalaciones estarán dotadas de un aula medioambiental para formar a estudiantes de diferentes puntos de Galicia, con el objetivo «de concienciar á sociedade sobre o traballo dos bombeiros forestais como protectores do monte». El conselleiro de Medio Rural avanzó que ya se está acometiendo la ordenación de la masa forestal que se encuentra en las inmediaciones del antiguo sanatorio de Toén para convertir la zona en «un modelo de multifuncionalidade e biodiversidade forestal».

En su visita a Toén, en conselleiro José González anunció que la Xunta de Galicia incluirá en los presupuestos del 2021 una partida de 15 millones de euros para «a mellora das instalacións, equipamentos e parque móbil do servizo de prevención e extinción de incendios». González avanzó la elaboración de una ley de prevención y defensa contra los incendios para el primer semestre de 2021.