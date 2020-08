Jácome, el azote del poder que ahora sufre por mandar

El cisma en el partido de Jácome amenaza la estabilidad de su gobierno

Una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó en el año 2017 parte de la llamada ley antitransfuguismo. Quedó anulado el precepto que exigía una mayoría reforzada para que las mociones de censura se viesen dificultadas cuando estas eran apoyadas por tránsfugas que no formasen parte del gobierno municipal. Por eso se activaron las recientes operaciones de Castrelo de Miño y Viana do Bolo, porque los exediles del PSOE no formaban parte del gobierno del BNG en esos municipios (solo habían apoyado la investidura). Sin embargo, sigue en vigor la disposición que sí exige más apoyos cuando entre los firmantes hay ediles que estaban en el grupo del alcalde.

