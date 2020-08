¿Corre peligro la gobernabilidad de la tercera ciudad de Galicia?

El alcalde responde pidiéndoles también su dimisión y el concejal de Cultura ya ha anunciado la suya: «Eu teño unha ética e unha moral»

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido denunciado por los concejales críticos de su partido, Democracia Ourensana. Esos cinco ediles quieren que la Fiscalía investigue si la gestión económica de la formación política es legal o no y el regidor ha mostrado su «incredulidad». Y, lejos de amilanarse, Jácome asegura que su compromiso con la ciudad está «intacto». De hecho, es él quien pide la dimisión de los díscolos.

En un comunicado difundido por el gabinete de prensa del Concello de Ourense, Jácome hace un repaso de los acontecimientos de los últimos días y destaca que la denuncia ante la Fiscalía fue presentada por los críticos solo noventa minutos antes de la reunión que este jueves celebraron los siete concejales de DO con la intención de reconducir la crisis. «¿Cómo se puede acudir a una reunión a oír las explicaciones pertinentes, pero acudir antes a denunciar?», se pregunta Jácome, que inmediatamente encuentra la respuesta: «Este hecho demuestra que algunos concejales (me consta que no todos), no tenían ningún interés real en conocer ninguna explicación por mi parte, porque ya habían tomado una decisión previa, y ya antes de la reunión la habían llevado a la práctica presentando el escrito ante el fiscal».

Seguir leyendo