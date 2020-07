Paloma Lago: «A un 'reality' no asomo ni un dedo»

0

La Voz de Galicia

24/07/2020

Ferrolana y una de las grandes embajadoras de la ciudad y su comarca, Paloma Lago vive una intensa etapa profesional en la que se define como «imagen de firmas de lujo y comunicadora», sin nostalgias de otros momentos con mucha más presencia televisiva y en las pasarelas. El día de la entrevista es muy ajetreado para ella, pero frena y responde con la pausa que dan las tablas de su trayectoria.

-¿Dónde le cogió el confinamiento por la pandemia?

-Me cogió aquí en Ferrol, en Covas. La verdad, es lo mejor que me ha podido suceder dentro de lo que cabe. Estoy de maravilla en este paraíso.

-¿Y cómo vive todo esto?

-Igual que todos, estamos en algo que parece fuera de la realidad, pero es un problema serio, global. Cada uno de nosotros ha de tomar su responsabilidad y aceptar que la vida ha cambiado, aceptar otras maneras de comunicarse, de convivir, no ser tan mediterráneos a la hora de los afectos... Siempre he pensado que en España, sin tener un vínculo sentimental, familiar o emocional, hemos sido demasiado afectuosos físicamente. Nos hemos dado dos besos con gente que no conocíamos de nada y que no volvimos a ver en la vida. Ahora hay que ser cautos, hay que asumirlo.

-¿Cómo define su actual etapa profesional?

-Como embajadora de firmas de lujo que confían en mí sus proyectos para mostrarlos al mundo, y comunicadora. Pertenezco a una franja de edad de mujeres a las que les gusta cuidarse, prestar atención a su salud, a su dieta, a su piel... Soy prescriptora de marcas que están deseando mostrar a todas ellas que se pueda estar sensacional sea cual sea tu edad, con unas herramientas fabulosas a nuestro alcance.

-¿Echa en falta más presencia televisiva en su carrera?

-La televisión me ha dado muchísimas alegrías, inolvidables, pero eso no quita que haya que evolucionar y buscar otras vías. Por ejemplo, ahora en Instagram (@_palomalago) se puede ver mucho de todo ese trabajo en el que estoy volcada. La televisión ha evolucionado a un entretenimiento muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ahora tenemos la libertad de elegir lo que queremos ver, a la hora que queremos... Hemos descubierto un universo muchísimo más personalizado. Pero en muchos de los contenidos que se hacen en televisión no me veo identificada para nada.

-¿Por ejemplo?

-En un entretenimiento demasiado estridente, con confrontación permanente y sin sentido.

-¿Se ve en un reality?

-A un reality no asomo ni un dedo... Hay otras áreas que sí están por desarrollar y pueden crear algún contenido con el que me pueda sentir identificada. Pero los realities... La verdad es que tengo una imagen muy cuidada. No están dentro de mi target, ni de mi estilo. Las últimas intervenciones que he hecho en televisión han sido de lo más profesionales, como en el Canal Internacional de TVE; compartir tertulia y actualidad con Susana Grisso... Son cosas que son un orgullo para mí. El mundo reality está a años luz de lo que yo considero que debe ser mi vida profesional.

-Sus hermanos Federico y Ana impulsan el certamen Equiocio en Covas ajustándose a la situación actual. ¿Es complejo?

-A Fede y Ana nada se les puede resistir. Son dos profesionales volcados durante todo el año en un evento que tiene un significado muy especial, es familiar, es deportivo, consciente, pensado para respetar el medio ambiente, para aproximar a la gente al apasionante mundo de la equitación. Y el paso a hacerlo otra vez al aire libre fue toda una suerte. Cierto que ahora, con el protocolo del covid-19, va a ser todo un reto. No solo hay que ser buen profesional y cumplir las normas, sino también que todos los aficionados al mundo de la hípica cumplan esos protocolos para que no haya sobresaltos. Va a ser una cita de todos y para todos también en ese terreno de la seguridad. El empeño y el trabajo que Fede y Ana están haciendo es ejemplar.

-¿Qué está leyendo estos días?

-Pues una guía astronómica... Me he aficionado... Aquí en Covas con las noches limpias y llenas de estrellas y un telescopio estoy disfrutando un montón.

-¿Algo de música?

-Sting, Sade... Me encantan el soul y el pop... ¡Y cuando toca activarse y darlo todo, U2!

-¿Un color?

-El blanco.

-¿Un deporte? Y no vale la equitación...

-De la equitación soy una apasionada, pero me encanta el body surf.

-¿Su película preferida?

-Es muy complicado... Hay muchos peliculones. Elegirla es difícil. Pero me encanta el cine de aventuras, desde la saga de Indiana Jones a la de X-Men.

-¿Y su personaje histórico?

-El Cid Campeador.

-¿El Cid Campeador? ¿Y eso?

-Es una cosa un poco personal (risas). Digamos que es algo entre romántico y familiar.