El CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta 24 horas antes: «Hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana»

Decenas de inmigrantes en la playa de Ceuta tras cruzar la frontera por el mar ayudados por flotadores. MARCOS MORENO | EUROPA PRESS

Sí hubo alertas previas al asalto masivo a Ceuta de finales de julio y algunas fueron mucho más concretas de lo que el Gobierno había reconocido hasta ahora. Los documentos desclasificados este miércoles, lejos de despejar las dudas sobre la falta de previsión, apuntalan que en las horas anteriores a la avalancha los servicios de inteligencia y policiales conocían el día previsto, las vías de entrada, la existencia de convocatorias organizadas y el enorme alcance que podían alcanzar en las redes sociales.

A las 13.52 horas del 29 de julio, menos de 24 horas antes del comienzo del asalto, el Centro Nacional de Inteligencia escribió al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta: «En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20 horas». La convocatoria pretendía aprovechar «la fiesta del trono» y estaba siendo difundida en «dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores». «Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión», remachó Inteligencia.

Aviso del CNI del 29 de julio a la Delegación del Gobierno Pool Moncloa / Fernando Calvo | EUROPAPRESS

El aviso forma parte de los 40 informes, alertas, notas y comunicaciones que el Consejo de Ministros desclasificó el martes y que Moncloa hizo públicos este miércoles para sostener la versión de que los servicios de seguridad no anticiparon una entrada de las dimensiones que finalmente sufrió Ceuta. Los documentos abarcan el mes de julio, incluyen información anterior y posterior al 30 y proceden del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de distintos servicios de la Guardia Civil.

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La documentación permite reconstruir además fechas, horas, destinatarios y canales de transmisión de buena parte de los avisos. Y las comunicaciones de las últimas horas antes del asalto muestran una escalada evidente.

El mensaje enviado a la Delegación del Gobierno no fue una comunicación aislada. Apenas un minuto después, a las 13.53 horas del 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia trató de contactar con una unidad de Información de la Guardia Civil. El contenido volvía a fijar la amenaza en el día siguiente y recogía exactamente las dos modalidades que iban a protagonizar la entrada masiva: «Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono».

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Inteligencia añadió que tenía localizados «varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas». El aviso se produjo cuando Ceuta acumulaba ya varios días de incremento de las llegadas irregulares y las autoridades de la ciudad habían alertado de la presión creciente sobre sus recursos.

El servicio secreto elaboró aquel mismo 29 de julio una nota cuyo encabezamiento marcaba ya el carácter preventivo de la información: «Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono». En ella aseguraba haber tenido conocimiento de «la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla».

La nota descendía además al detalle de los canales utilizados para movilizar a quienes pretendían cruzar. El Centro Nacional de Inteligencia identificó un grupo de WhatsApp denominado «Asalto a la valla de Ceuta», en el que se preparaba un intento de entrada por el perímetro fronterizo para el día siguiente. También localizó un grupo de Facebook con más de 160.000 miembros y otro que superaba los 22.000.

Entre las publicaciones recogidas por los analistas aparecía incluso una referencia expresa al momento en el que debía intentarse el cruce: «El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8, las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles».

La Policía Nacional manejaba igualmente información que reflejaba un deterioro rápido de la situación. Una actualización elaborada el 29 de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras recogió comunicaciones en grupos de migrantes dirigidas a organizar entradas simultáneas por diferentes puntos, combinando la vía terrestre y el acceso por mar «para provocar el mayor colapso posible».

El documento situaba los cruces a nado en un nivel de «riesgo muy alto», hablaba de «alerta temprana» y describía la presión migratoria sobre Ceuta como una «amenaza consolidada y prioritaria». La elección de esos términos cobra especial relevancia a la luz de la explicación ofrecida posteriormente por el Ejecutivo sobre el carácter rutinario de la información que había recibido.

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Los avisos tampoco comenzaron el 29. La víspera, 28 de julio, el propio centro policial había elaborado un «análisis de riesgo sobre posible entradas irregulares en Ceuta el 30/07/2026». En aquella nota todavía se consideraba incipiente la tendencia detectada en las redes y no se apreciaban indicadores suficientes para hablar de la preparación articulada de un gran asalto terrestre.

El análisis sí situaba, sin embargo, la entrada a nado como la modalidad de mayor riesgo, detectaba señales tempranas en las redes, convocatorias aisladas y unas condiciones meteorológicas y marítimas «altamente favorables» para la travesía. También señalaba la venta de trajes de neopreno y aletas y la difusión de experiencias de personas que habían logrado alcanzar Ceuta por mar.

El cuadro cambió en apenas unas horas. Lo que el día 28 aparecía todavía como indicios y señales incipientes había evolucionado el 29 hacia comunicaciones que señalaban una fecha concreta, dos vías de acceso, llamamientos organizados y grupos capaces de llevar el mensaje a decenas de miles de personas.

Conflicto con las declaraciones de Sánchez

Ese recorrido documental entra en conflicto con una de las afirmaciones más tajantes realizadas por Pedro Sánchez durante su comparecencia del pasado 3 de septiembre en el Congreso. El presidente sostuvo entonces que el Gobierno había examinado «todos los informes, todos los mensajes, notas verbales» remitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia durante los días anteriores a la crisis.

«Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», afirmó Sánchez. El jefe del Ejecutivo aseguró también que ninguno de esos avisos había anticipado «ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo».

Los documentos conocidos ahora respaldan una parte de esa defensa. Ninguna de las alertas previas examinadas anticipó que cerca de 70.000 personas terminarían entrando en Ceuta en cuestión de horas. No existe en ellas una estimación numérica cercana a la magnitud que finalmente alcanzó la avalancha.

Pero los papeles muestran también que los servicios disponían antes del asalto de información bastante más precisa que una simple descripción rutinaria del incremento de la presión migratoria. El Centro Nacional de Inteligencia habló el día anterior de un «llamamiento para asalto por valla y mar mañana», identificó grupos que sumaban unos 180.000 seguidores, señaló la Fiesta del Trono como momento escogido y comunicó a la Guardia Civil que tenía información de «entradas a nado y salto a la valla para mañana».

La Audiencia Nacional ya había puesto el foco sobre esas horas previas. En su auto del 7 de septiembre, la magistrada María Tardón recoge el informe policial posterior sobre la crisis y destaca que el 29 de julio se emitió una alerta de riesgo de entrada masiva ante la posibilidad de accesos a nado y salto a la valla de forma coordinada.