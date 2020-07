Ana Pontón, convencida de que «o cambio é imparable»

un deputado do BNG en Madrid conseguiu máis que once anos do candidato do PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 06/07/2020 22:24 h

Con una Praza da Ferrería que se quedó pequeña en lo que fue posiblemente el mitin más concurrido de todos cuantos se llevan realizados en Pontevedra en esta atípica campaña electoral, Ana Pontón se mostró convencida de que se puede derrotar al PP y, al mismo tiempo, «facer historia cunha presidenta ao fronte dun goberno capaz de erguer Galicia». La candidata del Bloque en las elecciones autonómicas del 12 de julio tiene claro que «o cambio é imparable».

Comenzó su intervención recordando a las víctimas del coronavirus, consciente, según sus propias palabras, de que el mejor homenaje que se les puede tributar no es guardando un minuto de silencio, sino defendiendo la sanidad. Así, tras recordar a todos los sectores que estuvieron en primera línea durante los momentos más duros de la pandemia, Ana Pontón no dudó de «houbo un galego que non estivo á altura das circunstancias». Fue el primero de los muchos dardos que dirigió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

De igual modo, contrapuso el «orgullo» de llevar las siglas del BNG visibles a minimizarlas, al tiempo que resaltó el papel de Néstor Rego en Madrid: «Como estamos vendo no Congreso, onde un deputado do BNG conseguiu máis que once anos do candidato do PP e se cun só deputado fomos capaces de poñer Galicia no mapa, que non seremos capaces de facer cun goberno liderado polo BNG».

Pontón sustentó la fuerza de su candidatura en el aval de los gobiernos municipales del BNG. Así, aludió a Luciano Sobral, que «leva vinte e cinco anos transformando Poio», o al propio alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al que invitó a presentarse a las siguientes municipales para, de este modo, igualar a Sobral, quien ya ha anunciado que no concurrirá en los comicios del 2023.

Precisamente, la ciudad del Lérez es un referente para el nacionalismo gallego por su modelo urbano que ha exportado a distintas partes del territorio nacional y del extranjero, pero también por los importantes resultados cosechados en las elecciones municipales. Curiosamente, también es simbólica para los populares por los triunfos que han cosechado en el resto de comicios y por el hecho de emplear la única plaza de toros de Galicia como fortín para sus mítines.

La polémica de Ence

La única nota discordante la protagonizó un pequeño grupo de trabajadores de Ence que se manifestaron con dos pancartas en defensa de los empleos y que, en un momento dado, trataron de boicotear el mitin. La reacción de Ana Pontón permitiéndoles expresar sus demandas en público calmó la situación, si bien, apenas unos minutos después, la candidata del BNG dejó meridianamente claro que, al igual que no quieren puertas giratorios, no quieren a la pastera en la ría.