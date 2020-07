Yolanda Díaz se estrena en la campaña: «O PP deixa Galicia chea de cadaleitos industriais»

0

La Voz de Galicia X. M. R.

Ourense 03/07/2020 22:44 h

Hace cinco meses que Yolanda Díaz no pisa Galicia por sus responsabilidades como ministra de Trabajo, pero la ferrolana tiene una batalla que librar en estos días —lograr el relevo político en la Xunta— y en Ourense, donde se estrenó en la campaña política, hizo una declaración de intenciones: «Vou percorrer Galicia de arriba abaixo e deixarme a pel». Lo hará para apoyar a Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común y compañero en el Congreso.

La ministra hizo un repaso de lo que se puede hacer en menos de cinco meses, 150 días exactamente, si hay, dijo, voluntad y compromiso con los ciudadanos. Y así citó acuerdos alcanzados en lo que va de legislatura: «A anulación do despido e outras medidas que se contemplaban na reforma laboral do PP, a lei polo cambio climático, a de liberdade sexual, rematar cos desfiuzamentos, a lei da eutanasia e a nova de pesca, que vai ser esencial para Galicia, entre outros acordos».

Yolanda Díaz acusó a Feijoo «de mentir e de non facer nada no caso de Alcoa». «Agora anuncia medidas para salvar Alcoa. De quen son as competencias en materia industrial? Da Xunta. E daquela porque non fixo nada Feijoo se leva gobernando en Galicia dende hai máis de 10 anos? Se non o fixo antes foi porque non quixo», denunció.

La ministra, que le afeó al presidente de la Xunta citar a Castelao en castellano y la vergüenza que le debería dar «ter estudado nun instituto que leva o nome de Blanco Amor e non aprender nada del», recordó sus orígenes y la evolución de Ferrol —y lo acontecido con el sector naval en Vigo— para sentenciar: «Feijoo encheu de cadaleitos industriais o meu país».

«Si se puede»

El lema coreado en el mitin de Ourense, «si se puede», fue el mantra empleado en el acto de Galicia en Común para afirmar con reiteración que en Galicia se puede conseguir lo mismo que se ha logrado a nivel estatal: el cambio de gobierno. En la convocatoria tomaron la palabra, entre otros, el candidato a la Xunta y el cabeza de lista por Ourense, Antón Gómez Reino y David Bruzos.