Pontón anima a la juventud « inconformista e rebelde » a erigirse en el motor del cambio en Galicia La aspirante del BNG a la Xunta propone incentivos a la inserción laboral, un plan retorna y un banco de vivienda pública para facilitar la emancipación de los jóvenes

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

30/06/2020 15:13 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, puso este martes rumbo a Vigo, todavía con la resaca política dejada por el debate electoral de la pasada noche, con el fin de mantener un encuentro con medio centenar de jóvenes y desgranar las medidas de su programa para este colectivo. Sabedora de que el Bloque vuelve a ser la fuerza política preferida en los votantes de entre 18 y 29 años, como apunta la encuesta diaria de Sondaxe, Pontón animó a esta juventud «inconformista e rebelde» a asumir el protagonismo y convertirse en el «motor» del cambio gallego que propugna.

La dirigente nacionalista apeló directamente a esa «mocidade que non se resigna a ver como lle rouban o seu futuro» para que se movilice en masa ante las elecciones autonómicas del 12 de julio para poder hacer historia, para conseguir el «cambio galego» situando por primera vez en la historia de Galicia a una mujer al frente de la presidencia de la Xunta.

La portavoz nacional del Bloque comprometió todo su empeño para que la juventud pueda salir de la precariedad laboral o de la emigración a la que parece condenada después de más de una década de políticas del PP. Y dijo que el cambio político que predica está orientado a impulsar nuevas propuestas en materia de empleo juvenil, con medidas de inserción en sectores estratégicos de la economía, o a redactar un «plan retorna» para traer de vuelta a los jóvenes cualificados que tuvieron que irse al extranjero a buscar alternativas profesionales.

En materia de acceso a la vivienda, el programa del BNG incluye la puesta en funcionamiento de un «banco de vivenda pública» que se dedicaría a gestionar vivienda vacía para ofertarla en alquiler a precios asequibles para favorecer la emancipación de los más jóvenes. En paralelo, habló de crear un fondo social de la vivienda, un instrumento económico para promover vivienda de protección después de varios años de abandono. «Quero liderar un Goberno que poña no centro da súa acción política a defensa do dereito a un emprego digno e a unha vivenda», resumió Pontón, para que los jóvenes no tengan que coger la maleta,

A preguntas de los periodistas, Pontón también aludió al debate de la CRTVG, que en su opinión permitió que se visualizaran dos alternativas de gobierno: la de un PP instalado en el «inmobilismo» que promueve una Galicia «con menos oportunidades e na que a xente vive peor», y otro modelo que defiende el BNG, que es un proyecto «para erguer o país» tras la crisis del covid-19, apostando «pola ciencia, pola innovación, recuperando o medio rural e transformando as nosas vilas e cidades en lugares habitables».