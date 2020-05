Feijoo: «¿Qué le deben los españoles a Bildu?

0

Redacción 22/05/2020 10:08 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo se ha mostrado indignado por el cisma provocado en el Gobierno tras el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo para prorrogar el estado de alarma. «¿Qué le deben los españoles a Bildu?», se ha preguntado en una entrevista esta mañana en la Cadena Ser. «Ver a todo un Gobierno pactando con Bildu, en plena crisis económica y social, y cuando estamos pidiendo dinero a Europa supone un disparate político», ha dicho.

Feijoo asegura que polémicas como esta confirman el momento que vive la política española, «una política frívola y de adolescentes y este país no se lo merece». Ha reconocido que el estado de alarma era una medida «imprescindible», que el Gobierno tenía que haber tomado «una semana antes». Y se ha referido a la oposición de Vox en el Congreso, partido con el que el PP tiene varios pactos de Gobierno en España: «A mí la oposición de Vox no me gusta. La de mi partido me parece muy razonable», ha dicho.

El presidente de la Xunta ha hablado también de las elecciones autonómicas de julio, en las que se juega la permanencia en su cargo. Preguntado por si pactaría con Vox, ha resaltado que el partido de Abascal no tiene representación parlamentaria en Galicia y que no se ve gobernando en coalición con ellos: «Me da la sensación de que los gallegos no echan de menos a Vox, nuestra forma de ser españoles es ser gallegos y no hemos necesitado a Vox para nada en este tiempo».