Educación comenzará a pagar el martes las ayudas a los alumnos con beca de comedor

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 11/04/2020 16:41 h

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional anunció que este martes comenzará a pagar las ayudas directas a las familias de alumnos que usan comedor escolar en colegios públicos y tienen beca total o parcial por el servicio. Se entiende que se compensa así el gasto que asumen estas familias (que o pagan 1 euro por día o nada), y que durante el curso escolar corre a cargo de la Xunta. Se calcula que el importe para la Xunta es sobre un millón de euros, ya que se pagará 35 euros a cada estudiante que tenga la beca máxima y 21 a los que tienen beca parcial. El dinero es el que corresponde a los 14 días lectivos que van desde el cierre de las aulas hasta las vacaciones de Semana Santa.

Feijoo anunció en su momento que la ayuda durará tanto como el confinamiento impuesto, así que a partir del martes se sumará un nuevo período, aunque la Xunta no ha dicho cuándo se pagará, pero al parecer será en un pago único cuando termine el confinamiento.

En total se beneficiarán un total de 30.159 alumnas y alumnos de 22.532 familias de segundo ciclo de educación infantil, primaria y ESO. Solo afecta a estudiantes de colegios públicos con servicio de comedor de la Xunta; aquellos centros gestionados por las AMPA no bonifican a las familias, simplemente no les cobran.s casos de alumnado gratuito o semigratuito de secundaria que tan solo come un día a la semana en el centro educativo.