La Xunta abre el plazo para solicitar la ayuda por el comedor de los estudiantes no disfrutado

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 30/03/2020 11:40 h

Ya está en marcha una ayuda a las familias cuyos hijos utilizan a diario el comedor escolar ofrecido por la Consellería de Educación y tienen beca total (es decir, no pagan nada) o una parcial (y solo abonan 1 euros al día por el servicio). Tal y como anunció la semana pasada Alberto Núñez Feijoo, el Gobierno gallego abonará 2,5 euros por día a quienes no pagan nada, y 1,5 a los que abonan una parte del gasto de comedor. Se pagará por los 14 días lectivos que los niños no han ido al colegio desde que declarase la emergencia sanitaria, ya que el estado de alarma solo está prorrogado hasta final de la Semana Santa. Si se amplía el confinamiento, la ayuda también se ampliará durante todos los días que no haya colegio.

La solicitud de la ayuda debe hacerse desde mañana día 31 hasta el lunes 6 de abril. Las peticiones han de ser por Internet en la sede de la Xunta, y si las personas afectadas no tienen acceso a la Red, pueden solicitar a su colegio que les gestione la solicitud.

Cada familia presentará una única solicitud en la que incluirá la totalidad de sus hijos e hijas, cada uno de ellos debidamente identificado. Tiene que incluir, lógicamente, la información bancaria de la cuenta donde se realizará el ingreso de compensación.

La Xunta calcula que son 45.000 alumnos los beneficiados por esta ayuda (40.480 que no pagan nada por el comedor y 3.813 que solo pagan un euro al día). Por cada hijo del primer grupo, la familia recibirá 35 euros y 21 del segundo.

Publicado hoy en el DOG, la Xunta ha habilitado una partida de 3 millones para esta línea de ayudas, aunque inicialmente solo prevé gastar alrededor de 1,5 millones en esta primera fase.