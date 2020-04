La Xunta opta por ahora por mantener las oposiciones de educación de este año

0

08/04/2020

«A nosa vontade é manter o proceso, xa que aínda se está en prazo para levalo a cabo». Así dice la carta de la conselleira de Educación, Carmen Pomar, a los sindicatos que acaba de hacerse pública. Galicia es por tanto la única comunidad autónoma española que mantiene las fechas de la oposición de Educación de este año, y que estaban previstas para antes del verano. El País Vasco acaba de anunciar un aplazamiento de la convocatoria aunque será esta tarde cuando se sepa si las deja para otoño o ya para el año que viene. el resto de territorios, con Madrid incluida (la otra comunidad pendiente hasta esta semana) ha optado por pasar las pruebas al 2021; solo Cataluña se ha decantado por septiembre, fecha que anunció ya hace un par de semanas.

La misiva de Carmen Pomar añade: «Nada nos gustaría máis que atender ás moitas expectativas xeradas por esta convocatoria de máis de 3.600 prazas». Así que «logo de que finalice o novo período de estado de alarma, se non se puidesen desenvolver con normalidade e garantías para a saúde de todos e todas os participantes, procederíamos a revisar os prazos».

La queja de los sindicatos no se ha hecho esperar, como el tuit recién publicado por ANPE:

IMPORTANTE: A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN SEGUE MANTENIENDO A INCÓGNITA SOBRE AS OPOSICIÓNS 2020 AUMENTANDO A INCERTIDUME D@S OPOSITOR@S



Ven de enviar arestora unha carta ás https://t.co/oHI12wTLHFhttps://t.co/hIouN4g2Y4 pic.twitter.com/hK8mDumMg0 — ANPE GALICIA (@Anpe_Galicia) April 8, 2020

Y es que hasta Pomar acepta que la situación dista de ser ideal: «Gustaríanos poder darvos unha maior certeza, pero nestes momentos tan complexos, a prioridade vai ser sempre atender as indicacións das autoridades sanitarias. Non obstante, quixemos poñer esta decisión no voso coñecemento para responder á vosa preocupación».

Habrá que esperar pues al 26 de abril. Todo indica que si el estado de alarma se prorroga a partir de esa fecha, las oposiciones tal vez se suspendan este año, aunque desde la consellería no se quiere tomar ninguna decisión. Hay que tener en cuenta que es probable que a finales de este mes se levante de forma progresiva el confinamiento, por lo que las oposiciones podrían mantenerse para finales de junio.