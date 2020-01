El SUP exige nuevas medallas para los policías gallegos que se fueron a Cataluña

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 30/01/2020 05:00 h

El reparto de condecoraciones a agentes de la Policía Nacional de Galicia desplazados en su día a Cataluña por el conflicto en las calles a causa del proceso independentista ha provocado un reguero de alegaciones por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El documento está cargado de fuerte reproches al Ministerio del Interior: «Solo ha escogido a algunos funcionarios que participaron en aquel despliegue [...]. La sospecha sobre la inexistencia de elementos de juicio equitativos se refuerza cuando comprobamos que en algunas unidades se han establecido cupos [...] Tampoco se han seguido las obligaciones establecidas. Si la propia dirección general incumple su normativa, va a ser muy difícil exigirlo a los demás y evitar la litigiosidad en los órganos judiciales correspondientes».

El órdago sindical amplía la propuesta oficial del ministerio dirigido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska. El SUP, a mayores, propone a nueve funcionarios de los grupos 3 y 4 de la Unidad de Intervención Policial, que pertenecen a Vigo. Se trata de conductores que evacuaron heridos o de otros destinados en el aeropuerto de Barcelona que, a ojos del SUP, son discriminados. Lo mismo ocurre con los agentes de la UIP movilizados desde A Coruña a la Ciudad Condal. El SUP propone a tres agentes ubicados en la plaza de Urquinaona durante «las noches de mayor intensidad. Incluso tuvieron que ir corriendo a buscar material antidisturbios y evacuaron heridos».

Las UIP de A Coruña y Vigo regresaron de Cataluña con agentes heridos por la violencia vivida en las calles.