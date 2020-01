Fernández Toxo: «Ahora procuro no molestar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia beatriz couce

30/01/2020 05:00 h

Admite que ahora vive mucho más tranquilo, después de llevar medio siglo luchando por mejoras en la vida de los trabajadores, primero en la clandestinidad, cuando era poco más que un chaval, y después en distintos órganos de CC.OO, como el comité de empresa de la antigua Bazán y la Federación del Metal, hasta asumir el liderazgo de la central. Hace dos años y medio que Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) dejó la Secretaría General del sindicato, pero en esta nueva etapa sigue muy activo. Exprime al máximo el tiempo del que ahora dispone tanto para su familia como para sus nuevas inquietudes formativas y personales.

«Tuvimos un nieto que nació poco antes del congreso en el que dejé la secretaría del sindicato y le dedico tiempo», explica, integrándose en esa legión de abuelos que ayudan a conciliar la vida laboral y profesional a sus hijos. Este es el segundo año que Toxo cursa estudios de inglés en la UNED, universidad en la que también se ha matriculado en el grado de Geografía e Historia. «Nunca hay que dejar de aprender, no debemos perder ese afán nunca», afirma.

Pero además, el dirigente sindical no se ha desvinculado de CC.OO. «Colaboro con el sindicato cuando me llaman, pero procurando siempre no molestar», subraya, para enfatizar la importancia de saber dejar su espacio a los que llegan a ocupar el asiento en el que con anterioridad se asentó uno. «Es fundamental saber irse. Hay gente que se cree imprescindible, que piensa que sin ellos nada va a funcionar, pero hay que tener presente que los que llegan tienen que poder desarrollarse sin ataduras. Las tutelas suelen ser malas, y tampoco es bueno quedarse mucho tiempo en un puesto, porque se empobrece a sí mismo y empobrece a la organización que representa». No obstante, admite que «siempre cuesta un poco» abandonar la actividad a la que se ha dedicado toda una vida. «Ahora la tengo encauzada de otra manera», reconoce.

CC.OO. no quiere perder todo ese conocimiento que atesora Fernández Toxo y le reclama para participar en foros y acciones formativas, como en la que estará presente estos días en Mallorca sobre la negociación colectiva, junto a Cristina Almeida y Nicolás Sartorius.

Tampoco se olvida de Ferrol en esta nueva etapa de su vida, al que regresa, dice, «siempre que puedo». En su tierra natal ocupa casi todo su tiempo con sus amigos, y también recorriendo los paisajes de su infancia. Si nada se lo impide, como ha hecho con frecuencia en los últimos años, participará en los actos conmemorativos del 10 de Marzo del 72, acontecimientos marcados a fuego en la memoria ferrolana y en la de dirigentes, como Fernández Toxo, represaliados por su lucha por la libertad.

Fui

Secretario general de CC.OO. desde diciembre del 2008 hasta junio del 2017

Soy

Jubilado de la antigua Bazán y patrono de la Fundación Alternativas