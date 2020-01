José Antonio Fernández Bouzas, director del parque nacional de las Illas Atlánticas: «En las aguas de las Cíes espabilas»

0

José Manuel Fernández (Ourense, 1966) suena convincente. Seguro que lo es porque al parque nacional Illas Atlánticas, la joya de la corona de la naturaleza gallega, llegó para estar tres meses, y lleva ya catorce años.

-¿Cómo está el parque?

-El parque está precioso, espectacular. La verdad es que el invierno le sienta muy bien, le ayuda a rejuvenecer.

-Cada vez quiere ir más gente.

-Sí, porque cada vez la gente tiene más conciencia de que es un parque natural y que en España solo hay quince. Es un bastión de defensa de las rías.

-Usted vive en Vigo, ¿visita el parque a diario?

-Ojalá. Visito la oficina, que está en el casco vello. Hay mucho que organizar: la parte educativa, la gestión, las investigaciones, las actividades para el verano y el día a día del parque.

-¿Se pueden visitar durante todo el año?

-Sí, todo el año. Hay rutas, pero siempre guiadas. Queremos que la gente lo aprecie y lo disfrute. Son cuatro archipiélagos a disposición de todos.

-Cada vez escuchamos con más frecuencia informaciones sobre la mala salud del mar. Seguro que eso afecta al parque.

-Siempre preocupa que esté todo bien. Tenemos la suerte de que el mar que rodea al parque está muy monitorizado. Tenemos seguimientos de la pesca, las aves... Y el parque está perfecto. Aunque tenemos la presión del ser humano con el tema, por ejemplo, de los plásticos. Debemos ser conscientes de que el mar no es un vertedero, aunque el mar de Galicia está muy bien y es de los más productivos del mundo.

-¿Por qué está tan limpio?

-Por nuestra posición geográfica, por las corrientes y porque somos un mar abierto y eso ayuda a que sea un mar oxigenado y limpio. Pero debemos tener cuidado y estar alerta.

-Y ahora viene el cambio climático.

-Sí. Y nosotros, queramos o no queramos, vamos a ser de los más afectados. Las islas tendrán menos playa, más zonas sumergidas...

-¿Le frustra tanta cumbre climática y tan pocos acuerdos?

-Frustración total. Vemos que los países que más contaminan son los que menos quieren implicarse. Tenemos que meternos todos e implicarnos.

-Hace algún tiempo la playa de Rodas, en las Cíes fue considerada como la mejor del mundo. ¿Eso es bueno o malo?

-Playas como la de Cíes hay más en Galicia, pero que sean parque nacional, solo hay una. Y son ecosistemas, que es lo que la gente olvida. Hay fauna, flora, historia, etnografía, gente pescando cerca, turismo de estrellas... Es mucho más que una playa. Es lo que tenemos que defender. Ese reclamo, a la gente le gusta. A mí no tanto.

-Es una playa espectacular, pero el agua está muy fría. ¿Usted se baña?

-Está a la temperatura que tiene que estar. Seguramente en verano está más fría. Tenemos días en verano de entre 11 y 13 grados. Pero también de 19 y 20. Quizás la gente olvida que son aguas ricas, aguas limpias, con una biodiversidad impresionante. Además, en las aguas de las Cíes te espabilas, te vienen buenas ideas.

-Usted lleva muchos años en el parque.

-Desde el 2005.

-¿Y no le apetece cambiar de ambiente?

-No, no. El parque engancha y queda mucho por hacer. Cada día hay cosas nuevas.

-¿Firmaría por jubilarse en el parque?

-Mañana mismo.

-¿Cómo se lo explicaría a alguien que no lo conozca?

-Son cuatro archipiélagos, todos distintos, con formas geológicas muy caprichosas y que contienen la memoria de Europa. Por aquí pasaron romanos, vikingos, fenicios, barcos del Islam... Y luego tiene una fauna espectacular y una flora autóctona.

-¿A quién invitaría a visitarlo: a Greta Thunberg o a Donald Trump?

-A los dos. Y que se sienten a hablar allí.

-Comparta alguna leyenda del parque.

-Hay una de Sálvora que no se cuenta mucho. Allí hay muchas formas pétreas, humanoides algunas, pero otras con forma de lagarto o tortuga. Y eso es porque, si alguien te caía mal, le echabas un mal de ojo y lo convertías en piedra y quedaba en la isla de Sálvora. A Dalí le habría encantado.

-¿Celta o Dépor?

-Ourense.

-Defínase en cuatro palabras.

-Trabajador, implicado, amigos de mis amigos y emprendedor.

-Como decía Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre?

-A estar con la familia. El parque me quita mucho tiempo.

-¿Qué tal en la cocina?

-Horroroso. Soy un buen degustador, pero cocinando soy menos que cero.

-Se va a una isla desierta y solo puede llevar un aparato eléctrico. ¿Cuál elige?

-Ninguno. Me arreglaría con lo que tuviera allí. Como máximo una radio.

-Dígame una canción.

-One day in your life, de Michael Jackson.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Vivir y dejar vivir. Y ser buena persona. Eso debería ser obligatorio.