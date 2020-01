El BNG proclama oficialmente a Ana Pontón como candidata a las autonómicas

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 11/01/2020 13:26 h

El Bloque Nacionalista Galego ha proclamado oficialmente esta mañana a Ana Pontón como candidata a las próximas elecciones autonómicas. Así lo ha acordado el Consello Nacional, el máximo órgano entre asemableas, una decisión que viene a refrendar lo que previamente había decidido la militancia en las reuniones comarcales, que respaldó su nominación de forma casi unánime. En su discurso ante los miembros del consello, reunidos en Santiago, la líder mostró su convencimiento de que se abre un tiempo nuevo en el que la formación nacionalista jugará un papel determinante. «Non chega con mudar caras nin retoques cosméticos; é necesario un proxecto coas mans libres que confíe no potencial do país», insistió Pontón, quien defendió el acuerdo de investidura con el PSOE porque ha permitido a Galicia volver a ser un país que «se fai respectar».

La portavoz y candidata considera necesario un cambio para dar respuesta a una sociedad que, según ella, quiere dar carpetazo una década de recortes, sumisión y irrelevancia política de Galicia en el conjunto del Estado, las tres características que, para Ana Pontón, definen la era Feijoo. «Un presidente descolocado, como un boxeador ao borde do K.O.». En su intervención, la líder nacionalista pidió a la mayoría social que no se resigne a ver como Galicia se le escapa entre los dedos y que quiere empezar a construir un futuro nuevo. «O cambio en Galicia pasa por ter unha presidenta do BNG», dijo.

La líder insistió en que el acuerdo alcanzado con el PSOE en Madrid es un buen ejemplo para el electorado gallego de cómo trabaja el Bloque, anteponiendo los intereses de Galicia, como la transferencia de la AP-9 y el abaratamiento de los peajes, o el incremento de recursos para atender a los dependientes. También se refirió a la transición energética, a la modernización de la red ferroviaria y a la reubicación de Ence. «Cumprimos a palabra dada cando dixemos que os votos do BNG servirían para defender os intereses dos galegos e das galegas», dijo.

El BNG encara las próximas autonómicas con la esperanza de recabar un mayor apoyo social tras haber recuperado la representación en el Congreso, perdida en el 2015 tras casi dos décadas, y haber acaparado los focos en la negocación abierta para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.