José Fernández Pernas: «Todo lo que llevo es regalado»

La Voz de Galicia jorge casanova

10/12/2019 05:00 h

Hay runrún por la sede de la asociación Renacer en A Coruña, donde me he citado con el doctor Pernas (Sama de Langreo, 1955). Están colocando una tele los que un día vinieron a pedir ayuda y ahora se la prestan a los demás. Pernas aparece con una sonrisa de las que iluminan, saludando a todo quisqui. A mí me habla de solidaridad, de Jesucristo y de amor. Todo el rato. No hace falta ni que pregunte.

-Estas personas que ha visto vinieron un día a que les tendiéramos la mano y hoy ayudan ellos a otras personas. Extendemos ese espíritu de solidaridad a los demás. Porque cuando uno se ve en esa situación, ¡cuánto agradece que haya una mano solidaria!

-Seguro.

-Pero también está lo feliz que te hace ayudar a los demás. Todos los que estamos en estas labores lo decimos: recibimos mucho más de lo que damos. A nivel emocional, afectivo...

-Tiene aspecto de ser feliz.

-Mucho. No tengo motivos para estar triste. Pese a los problemas. Mucha gente viene a pedir ayuda y no es fácil, pero lo importante es estar. Eso ayuda a que tu interior esté en paz. Yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto pensamos que hay que hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros si estuviéramos en esa situación. Eso es la solidaridad.

-¿Ya se ha jubilado?

-Me he prejubilado como médico para dedicarme enteramente a esta labor. Y a mi madre, que está conmigo.

-Ya no pasa consulta.

-Aquí, en Renacer, cuando viene alguien y me pregunta.

-Usted es el médico de los que no tienen nada, pero yo creía que teníamos médico para todos, incluso para los que no tienen nada.

-La salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Hay muchos especialistas de lo físico y de lo psíquico, pero pocos de lo social. Cuando eres médico y te viene una persona que no tiene ni dónde dormir ni qué comer, yo pienso: «¿Qué le receto a este hombre? Si le doy unas pastillas, hasta le pueden sentar mal». Y por eso empezamos, pero desde el Evangelio. La verdadera religión es el amor de los demás. Eso dijo Jesucristo.

-¿Crece el egoísmo?

-Sí. Aumenta, porque la gente piensa más en sí misma y hace que no esté feliz. Yo no sé si estuvo enamorado alguna vez, pero si sientes amor, eres más feliz.

-¿La miseria es enfermedad?

-Puede serlo. Depende de cada persona. Hay gente que acepta la pobreza y sobrevive y otros que se hunden. Recuerdo un señor que vino aquí pidiéndonos ayuda para alquilar una habitación. Había tenido una empresa, con empleados, una mujer, hijos, pero la crisis hizo que lo perdiera todo. También la familia. Aquí le dijimos que le íbamos a ayudar. Él se fue al albergue mientras le buscábamos la habitación, que no le dio tiempo ni a estrenar. Nos dijeron que había aparecido un cuerpo flotando, y era este señor. No puedo olvidarlo.

-Vaya, seguro que también ha vivido otras historias con otro final.

-Claro. Mire, aquí tuvimos chicos que sacamos de la calle y en un caso hasta sacó dos carreras y hoy es profesor.

-Seguro que aquí se llora mucho.

-De alegría. Le cuento otra. En esta oficina una vez oí un llanto ahí afuera que no cesaba. Era de un bebé que estaba con su madre. La leche materna le daba alergia y la familia no podía comprar la de farmacia. Ni siquiera podían pagarse una habitación. Les compramos la leche y les proporcionamos un lugar temporal hasta que pudieron ir a Mallorca, donde tenían familia. El día que vinieron por aquí antes de partir y vi aquel niño riendo y jugando... No cambiaría todo el oro de A Coruña por ese momento.

-Vamos a darle un giro a esto. ¿Es verdad que jugó en los juveniles del Spórting?

-Sí, en su momento, sí.

-Le gustará el fútbol, entonces.

-Bueno, lo veo alguna vez, pero al campo no voy. Me echa para atrás la violencia que se vive en muchos campos.

-Entonces, ¿Celta o Deportivo?

-Yo prefiero que gane el Deportivo.

-Defínase en cuatro palabras.

-[«Bueno, generoso, amable y cordial». La respuesta la suelta a bocajarro, antes de que el entrevistado pueda responder, un miembro de la asociación que está por el despacho haciendo fotocopias] Soy una persona racional, que piensa las cosas y que entiende que la justicia es vivir así, siendo solidario. Soy un creyente, un hombre de fe.

-¿Qué es lo último que se ha comprado?

-Mmm... No sé. No me acuerdo. Todo lo que llevo es regalado... Ah, sí. Compré la televisión que están instalando, en el black friday.

-¿Ya sabe cómo va a pasar la Nochebuena?

-Sí, con los de Renacer. Nos juntaremos unos 55 en la casa de Santa Cruz. Hay otros que cenan con sus grupos.

-Dígame una canción.

-En un mundo nuevo, de Karina

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La fe. Y el amor que surge desde la fe.