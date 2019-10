La Xunta reclama a Bruselas medidas para mitigar el descenso de ayudas comunitarias

0

La Voz de Galicia María Santalla

Bruselas 08/10/2019

«No 2012 temíase que Galicia fose perder moitos fondos europeos e finalmente non foi así». Con ese mismo objetivo, conseguir que los fondos europeos sigan nutriendo el desarrollo de la comunidad, se desplazó a Bruselas el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que esta mañana se reunió con el director general de Política Regional de la Comisión Europea, Marc Lemaitre, en el Square Conference Centre, donde se celebran las sesiones de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

Acompañado del director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, Rueda recordó que se aproxima el final del período de financiación actual (2014-2020) y es el momento de apurar las negociaciones para el nuevo período 2021-2027. «A proposta de Galicia é que se manteñan ou polo menos baixen o menos posible os fondos», dijo. Es necesario, dijo, ante un escenario que se presenta «moi difícil», sobre todo, apuntó, debido al panorama que abre el brexit.

En el futuro, explicó Rueda, Galicia pasará a ser una región considerada de transición, y el objetivo del Gobierno gallego es «que iso non supoña un descenso brusco» en la financiación. «Pedimos que se arbitren mecanismos rexionais» para que eso no ocurra, explicó, porque «estamos nos días finais das negociacións e unha baixada significativa non sería conveniente para Galicia».

Por el momento, en esas negociaciones encaminadas a diseñar la Europa de 2021 a 2027 no hay porcentajes sobre la participación de fondos que pueden corresponder a la comunidad gallega, pero sí hay un compromiso: «A comisión velará para que non haxa unha disminución abrupta», aseguró Rueda, que salió de la reunión con una valoración muy positiva por parte del director general sobre el trabajo realizado: «Galicia é unha das rexións que mellor utiliza os fondos europeos», dijo el director xeral.

En ese contexto, Rueda incidió también en la necesidad de «que o Goberno central faga o seu traballo» para conseguir ese objetivo de mantenimiento de los fondos europeos.

En una Semana Europea de las Regiones en la que la lucha contra el cambio climático centra buena parte de las sesiones -Galicia presentó esta misma mañana su estrategia en ese ámbito-, Rueda desligó ese objetivo del problema de la central de As Pontes. «A Xunta é a primeira interesada nesa loita contra o cambio climático», aseguró, pero destacó la pérdida de puestos de trabajo que ese cierre genera y la falta de alternativas ante ello.

El vicepresidente de la Xunta inaugura este mediodía el seminario A futura política de cohesión: como afrontar os desafíos e a necesidade de reformas estructurais, organizado por la Fundación Galicia Europa.